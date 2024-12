Trotse Stella waakt voor laksheid: "Zou arrogant en naïef zijn"

Het team van McLaren werd afgelopen weekend constructeurskampioen. Bij de Britse renstal vierde men een groot feest, maar ze willen niet te lang blijven hangen in de euforie. Teambaas Andrea Stella stelt dat het naïef en arrogant zou zijn om te denken dat ze nu kunnen relaxen.

McLaren werd in Abu Dhabi voor het eerst sinds 1998 weer constructeurskampioen. De zege van Lando Norris was genoeg om de titel te pakken, en het was de aanleiding voor een groot feest. In de pitbox werd er gespoten met de nodige champagne, en de opluchting was van de gezichten van het personeel af te lezen. Men wil echter meer, want in 2025 liggen er weer nieuwe kansen.

Naïef

Bij McLaren gaan ze dan ook niet zomaar achterover leunen. Teambaas Andrea Stella is trots, maar hij vindt niet dat ze kunnen gaan relaxen. In gesprek met Motorsport.com klinkt hij nog steeds strijdbaar: "Het zou heel naïef en arrogant zijn om te denken dat nu we wat bereikt hebben, we perfect zijn en we kunnen relaxen omdat we wereldkampioen zijn. Er is niets nieuws. De beste filosofie is om ergens aan te beginnen alsof je verloren hebt. Dat gaan we in de voorbereiding voor volgend jaar ook doen."

Vergiftigd koekje

Stella vindt ook dat McLaren moet opletten dat ze niet in de valstrikken van de concurrentie trappen. Hij omschrijft dit intern als het afwijzen van het 'vergiftigde koekje'. Lachend legt hij dit uit: "Het afwijzen van het vergiftigde koekje is een fundamenteel onderdeel van het checken en valideren of de cultuur die we hebben niet alleen werkt, maar ook in het echt bestaat. We zullen altijd vergiftigde koekjes ontvangen als een poging om een breuk in de cohesie en een scheiding binnen het team te krijgen. We hebben het er elke dag over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we van dat vergiftigde koekje afblijven."