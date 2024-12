De Formule 1-coureurs van 2024: Valtteri Bottas, afscheidscadeau van de stewards

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel drie: Valtteri Bottas, de man die de Formule 1 (tijdelijk) verlaat met een opmerkelijke straf op zak.

Naam: Valtteri Bottas (Finland, 28 augustus 1989)

Eindklassering 2024: tweeëntwintigste

WK-punten: 0

Beste klassering: elfde (Qatar)

Voor het eerst puntloos

Valtteri Bottas zal het seizoen 2024 zo snel mogelijk willen vergeten. De Fin, die dit jaar zijn twaalfde Formule 1-seizoen reed, wist voor het eerst in zijn Formule 1-carrière geen enkel punt te scoren. En dat terwijl de tienvoudig Grand Prix-winnaar naar eigen zeggen beter reed dan in zijn tijd bij Mercedes. Het leverde Bottas alleen helemaal niks op, want met de dramatische C44 kwam hij zelden in de buurt van de punten.

Tijdens de vijfde Grand Prix van het seizoen in China had Bottas één van die zeldzame mogelijkheden om punten te scoren. Hij had zich knap in de top tien gekwalificeerd - dit was één van de twee keer dat een Sauber Q3 wist te bereiken in 2024 - en leek tijdens de race op weg naar mogelijk de eerste punten van het jaar voor de Zwitserse renstal. Helaas voor de inmiddels 35-jarige begaf zijn Ferrari-motor het toen hij halverwege de race op de elfde positie reed, op 1,4 seconden van Nico Hülkenberg.

F1-toekomst onder druk

Diezelfde Nico Hülkenberg werd een aantal dagen na de race op het Shanghai International Circuit aangekondigd als de eerste rijder van Sauber voor 2025. De Duitser tekende een meerjarig contract bij Sauber, dat in 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi. Het zorgde ervoor dat de toekomst van Bottas, die een aflopend contract had, nog verder onder druk kwam te staan. Wilde hij dat tweede zitje naast Hülkenberg bemachtigen, moest hij op zijn minst teamgenoot Guanyu Zhou verslaan.

In de kwalificaties ging dat met speels gemak. Bottas bewees maar weer eens een kwalificatiemonster te zijn en versloeg zijn teamgenoot met 21-3. Het is echter de vraag in hoeverre het verslaan van Zhou tijdens de kwalificaties als een goede prestatie mag worden gezien. De Chinees kwam in 2024 negentien keer niet uit Q1 en noteerde elf keer een tijd die hem een plekje op de laatste startrij bezorgde.

Zwakke punt

Ondanks het feit dat Bottas bijna standaard voor zijn teamgenoot startte, eindigde hij toch 'slechts' veertien keer voor de Chinees tijdens de 24 Grands Prix dit jaar. Het bleek opnieuw dat de races nog altijd het zwakkere punt van de Fin zijn, wat ook duidelijk werd tijdens zijn periode bij Mercedes. Zelfs toen de Sauber aan het einde van het seizoen door een betere vloer ineens een stap voorwaarts zette, wist Bottas geen punten te scoren, terwijl Zhou dat wel voor elkaar kreeg in Qatar. In Abu Dhabi kreeg de voormalig Mercedes-coureur vanaf P9 nog de kans om punten te pakken, maar twee lompe acties maakten aan alle illusies een einde.

Geen contractverlenging

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat Sauber besloot om Bottas aan de kant te schuiven voor een nieuw talent. Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto zal volgend jaar de nieuwe teamgenoot worden van Hülkenberg, wat betekent dat er voor het eerst sinds 2020 weer eens een Formule 2-kampioen direct doorstroomt naar de koningsklasse. Voor Bottas was het natuurlijk wel een teleurstellende beslissing, zeker omdat hij onthulde dat Sauber/Audi vanaf de bekendmaking van het hele project telkens tegen Bottas zou hebben gezegd dat hij een steunpilaar zou zijn. De Fin lijkt wel in de wereld der Formule 1 aanwezig te blijven, want het lijkt er toch sterk op dat hij bij Mercedes terug zal keren als reservecoureur.

Afscheidscadeau

Het is nog maar de vraag of we de tienvoudig Grand Prix-winnaar ooit nog terug gaan zien als F1-coureur. Het blijft nog wel altijd zijn droom om terug te keren op de F1-grid, maar helaas komen niet altijd alle dromen uit. Hij kreeg na zijn laatste race in Abu Dhabi in ieder geval wel een afscheidscadeau mee van de stewards, want mocht Bottas terugkeren als coureur in de koningsklasse van de autosport, dan zal hij zijn eerste race direct vijf plaatsen naar achteren worden gezet vanwege de touché met Magnussen op het Yas Marina Circuit.