Marko baalt van straf Verstappen: "Piastri had meer ruimte kunnen geven"

Max Verstappen wist afgelopen weekend niet te schitteren in de laatste race van het jaar. Na een incident met Oscar Piastri bij de start viel hij ver terug. Verstappen bood zijn excuses aan aan Piastri, maar Helmut Marko is van mening dat de Australiër meer ruimte had kunnen laten.

Verstappen begon als vierde aan de race, en hij had een geweldige start. Hij reed echter tegen Piastri aan, dan daardoor moesten ze allebei een inhaalrace gaan rijden. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, en tijdens de race klonk hij gefrustreerd. Na afloop waren de emoties anders, en gaf Verstappen aan dat het zijn fout was. Hij was direct naar Piastri toegegaan om sorry te zeggen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko dacht er echter iets anders over. De Oostenrijker is van mening dat Piastri beter had moeten opletten, zo verklaart hij bij de Duitse tak van Sky Sports: "Max had een heel goede start, terwijl Carlos Sainz een mindere start had. En dan in de eerste bocht, ik denk dat Piastri iets meer ruimte had kunnen laten, maar goed. Ik dacht zelf dat het laten racen op zijn minst van toepassing was op de eerste ronde. Tien seconden is dan ook een zware straf. Maar we hadden de snelheid van de McLarens niet kunnen evenaren. Ze waren beduidend sneller. Op de harde banden zaten we ongeveer op het niveau van Ferrari. Het was niet de finish die we ons hadden voorgesteld."