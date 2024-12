Uitslag Grand Prix van Abu Dhabi: Foutloze Norris schenkt McLaren constructeurstitel

De laatste Grand Prix van 2024 is een feit. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi ging de zege naar Lando Norris. Achter hem werd Carlos Sainz als tweede geklasseerd. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc. Het team van McLaren werd hierdoor constructeurskampioen.

De spanning was merkbaar bij de start van de Grand Prix van Abu Dhabi. McLaren en Ferrari streden om de titel bij de constructeurs, en Max Verstappen wilde her jaar afsluiten op een sterke manier. Lando Norris en Oscar Piastri deelden de eerste startrij, en McLaren had dus alle kans op de titel.

Bij de start kwam Norris goed weg en hij pakte de leiding. Verstappen probeerde Piastri te pakken in de eerste bocht, maar dat ging helemaal mis. Ze raakten elkaar, en ze spinden. Hierdoor vielen ze allebei ver terug. Een paar bochten later werd Sergio Perez aangetikt, en dat zorgde ervoor dat hij uitviel. De wedstrijdleiding koos vervolgens voor een Virtual Safety Car. Bij de herstart raakte Piastri vervolgens de Williams van Franco Colapinto waardoor ze allebei een vroege pitstop moesten maken. De stewards keken vervolgens naar de touche van Verstappen en Piastri.

Straffen

Verstappen werd als schuldige aangewezen en hij kreeg een tijdstraf van tien seconden. Verstappen meldde op de boordradio dat het een ongelukkig moment was, maar daar dachten de stewards dus anders over. Ook Piastri had een probleem, want hij kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het incident met Colapinto.

Vooraan het veld sloeg Norris een groot gat, en dat was precies wat hij nodig had. Bij een overwinning was de titel voor McLaren immers binnen. Leclerc was echter ook bezig met een opmars, want voor nog meer spanning zorgde bij McLaren.

'Stupid idiots'

Norris wist het hoofd echter koel te houden. Hij behield de leiding na de eerste serie pitstops, maar Sainz had het gat wel verkleind. In de pitlane ging het bijna mis bij Liam Lawson. Zijn voorwiel werd niet goed vastgezet, waardoor hij een rondje met een los wiel reed. Dit leverde hem een stop and go penalty op. Max Verstappen voerde zijn straf uit, en boos schold hij de stewards uit voor 'stupid idiots'.

Op de baan ging het er hard aan toe. Er waren veel duels, en de fans vermaakten zich met de race. Valtteri Bottas maakte een fout en knalde vol tegen de Haas van Kevin Magnussen aan. Bottas liep een lekke band en schade aan de voorwielophanging op. De Fin strompelde naar de pitlane, en zijn Formule 1-loopbaan kwam daarmee voor nu ten einde.

Constructeurstitel

Bij Ferrari probeerde men een oplossing te bedenken, want met Norris aan kop was de constructeurstitel voor McLaren. Er kwam echter niets uit, en Carlos Sainz vreesde zelfs nog eventjes voor een lekke band. Norris sloeg een gat, en ze wisten het voor elkaar te krijgen. De constructeurstitel ging naar McLaren, na een seizoen waarin ze boven verwachting presteerden. Ze versloegen Red Bull, en nu ook Ferrari. Na de finish deelden de monteurs van Ferrari hun felicitaties uit aan die van McLaren.

2024

Bij Mercedes kwam er ook een tijdperk ten einde. Lewis Hamilton reed zijn laatste race voor het team. Hij vocht zich knap naar voren, en in de slotfase kreeg hij de vierde plaats cadeau van zijn teamgenoot George Russell. Hamilton meldde zich op het rechte stuk en hij draaide een aantal donuts. Wereldkampioen Max Verstappen stapte anoniem uit zijn auto, maar de titel was binnen. Hiermee kwam 2024 ten einde, een jaar vol met bizarre en historische momenten. Een waanzinnig jaar in de Formule 1. Een genot voor de fans. De sport bleek onvoorspelbaar te zijn, en dat had niemand verwacht.