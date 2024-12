Uitslag VT3 Abu Dhabi: Piastri bezorgt McLaren zelfvertrouwen, Verstappen vierde

De laatste vrije training van 2024 zit erop. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi werd de snelste tijd in deze sessie genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd kwam op naam van Lando Norris. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

De teams en coureurs hadden geen haast om de baan op te gaan in de laatste vrije training van het jaar. Bij de start van de sessie stond Valtteri Bottas lekker te babbelen in de pitlane, stond Alexander Albon tegen een muurtje te leunen en was Max Verstappen in gesprek met Christian Horner en Helmut Marko. Alleen de Aston Martins kwamen direct de baan op, maar alleen om een paar setjes banden te scrubben.

Weinig coureurs hadden er zin in om samen met de Astons de baan op te gaan. Fernando Alonso werd bijna aangevallen door een vogel, maar verder gebeurde er weinig. De Alpines draaiden nog wel een paar rondjes, maar na een kwartiertje werd het pas echt druk. De Ferrari's kwamen de baan op, en daarna kregen de fans meerdere auto's te zien.

Verstappen

Na twintig minuten kwam ook Max Verstappen de baan op. De wereldkampioen reed op de mediums, terwijl de meeste andere coureurs hun rondjes reden op de zachte banden. Verstappen was in zijn eerste run zeker niet langzaam, en hij was zelfs sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez, die wel reed op de softs. Lewis Hamilton begon met ongemak aan zijn laatste training met Mercedes. Hij ergerde zich aan een sticker in zijn cockpit. Zijn teamgenoot George Russell voelde zich ook niet helemaal goed, want zijn wagen voelde langzaam aan.

Russell bleef zich afvragen wat er aan de hand was. De Brit stelde dat zijn auto gewoon normaal aanvoelde, maar dat hij gewoon heel langzaam was. Mercedes paste wat dingen aan, waarna Russell liet weten dat hij zich beter voelde. Bij Ferrari maakte men zich eventjes zorgen, want uit de auto van Carlos Sainz kwamen ineens rookwolken. Het leek echter geen groot probleem te zijn, want Sainz reed gewoon verder.

Haas

In de eerste helft van de sessie werden er geen extreme tijden neergezet. Wat wel opviel, was dat de wagens van Haas heel snel waren. Kevin Magnussen stond bovenaan de tijdenlijst, terwijl ook zijn teamgenoot Nico Hülkenberg aardig mee deed in de top tien. In de laatste tien minuten werd er echt gepusht. De Haas-bolides waren nog steeds opvallend snel, maar McLaren was nog sneller.

McLaren

Oscar Piastri en Lando Norris waren veel sneller dan de rest van het veld. De McLarens hadden een groot gat geslagen, en Charles Leclerc maakte zich zorgen toen hij te horen kreeg wat de onderlinge verschillen waren. Voor McLaren was het een een kleine overwinning, want ze zijn nu de grote favorieten voor de constructeurstitel. Grote concurrent Ferrari moest met Carlos Sainz bijna een halve seconde toegeven. Max Verstappen kende een beter dag dan op vrijdag, en hij noteerde de vierde tijd. Zijn teamgenoot Sergio Perez moest meer terrein toegeven en reed de tiende tijd.