"Perez blijft volhouden: "Ik rijd volgend jaar voor Red Bull"

Red Bull-coureur Sergio Perez beleeft een slecht Formule 1-seizoen 2024. Het lijkt er daarom op dat de Mexicaan dit weekend zijn laatste race voor Red Bull Racing rijdt, maar dat wordt opnieuw ontkend door de zesvoudig Grand Prix-winnaar.

Eerder dit jaar werd het contract van Sergio Perez met twee jaar verlengd bij Red Bull, waardoor de man uit Guadalajara tot en met 2026 verbonden is aan het team uit Milton Keynes. Ondanks deze contractverlenging is de toekomst van Perez bij Red Bull niet zeker. Dat heeft alles te maken met de matige prestaties van de Mexicaan, die tijdens de laatste zeven raceweekenden slechts negen punten pakte en het moet doen met een matige achtste plaats in het kampioenschap. Ook zijn knullige momenten in Qatar zullen zeker niet meegeholpen hebben. Perez bleef tijdens de sprintrace stilstaan voor een groen stoplicht en spinde tijdens de race achter de safety car.

Dit weekend zit de zesvoudig Grand Prix-winnaar gewoon nog in de auto, maar de vraag is of dat volgend jaar ook nog het geval gaat zijn. Na de Grand Prix van Abu Dhabi staat er een namelijk een vergadering van de Red Bull-top op het programma, en daar zal besloten worden of Perez volgend jaar nog voor Red Bull zal racen.

Meerdere media, waaronder het Mexicaanse Fox Sports, meldde eerdere deze week al dat Perez na de Grand Prix van Abu Dhabi zal gaan vertrekken bij het team uit Milton Keynes, maar dat wordt door de familie Perez nog altijd ontkend. Eergisteren liet Antonio Perez Garibay, de vader van 'Checo', weten dat zijn zoon in 2025 'gewoon' voor Red Bull op de F1-grid zal staan, en dat bevestigde Sergio gisteren ook weer tijdens de mediadag tegenover de internationale media. "Er is niets veranderd in vergelijking met wat ik het hele jaar heb gezegd. Ik heb een contract voor volgend jaar en ik ga volgend jaar voor Red Bull rijden", is het duidelijke antwoord van de Red Bull-rijder, die nog altijd 100% zeker is. "Ik heb het al gezegd maat, verder niets toe te voegen. Ik heb een contract voor volgend jaar, dus verder heb ik niets toe te voegen."