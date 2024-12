Verstappen lacht om Wolff: "Ik kan mezelf prima redden!"

Max Verstappen en George Russell kunnen nog niet door één deur. Op de mediadag in Abu Dhabi haalden de twee fel uit naar elkaar. Russell kreeg tijdens zijn persmoment steun van teambaas Toto Wolff, Verstappen grap dat hij zoiets niet nodig heeft en dat hij zichzelf prima kan redden.

Verstappen en Russell zorgden afgelopen weekend voor ophef in Qatar. Verstappen reed Russell in de weg tijdens een cool down lap. De stewards gaven Verstappen vervolgens een gridstraf van één positie, waardoor hij zijn pole position verloor. Verstappen was niet te spreken over het gedrag van Russell bij de stewards. Hij haalde hard uit, en in Abu Dhabi sloeg Russell weer terug. Tijdens dat persmoment was ook Mercedes-teambaas Toto Wolff aanwezig. De Oostenrijker haalde op zijn beurt uit naar Verstappens teambaas Christian Horner.

Wolff

Wolff en Russell vonden dat Verstappen te ver was gegaan, en dat lieten ze dan ook weten. Verstappen maakt zich daar niet zo druk om. Als hij tijdens zijn eigen mediamoment wordt geconfronteerd met het feit dat Wolff aanwezig was bij het perspraatje van Russell, moet hij lachen. Hij krijgt de vraag of hij zich kan voorstellen dat Horner zoiets bij hem zou doen. Verstappen wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb dat niet nodig. Ik kan mezelf prima redden."

Hysterisch

Wolff haalde tijdens het persmoment van Russell vooral hard uit naar Red Bull-teambaas Horner. De Brit had Russells acties in Qatar omschreven als 'hysterisch'. Wolff vond dit te ver gaan en hij omschreef Horner als een 'blaffende terriër'. Als Verstappen wordt gevraagd naar de uitspraken van Horner, haalt hij zijn schouders op: "Nou ja, dat kun je zelf wel beoordelen op basis van wat er dat weekend allemaal over de radio is gezegd. Dat hoef ik niet eens te herhalen."