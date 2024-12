Woeste Wolff sneert terug naar Horner: "Kleine blaffende terriër"

De uitspraken van Max Verstappen over George Russell hebben voor woede gezorgd bij Mercedes. In Qatar haalde de Nederlander hard uit naar Russell, en in Abu Dhabi vuurt de Brit terug. Niet alleen hij is boos, ook zijn teambaas Toto Wolff is niet te spreken over Verstappen en diens teambaas Christian Horner.

Verstappen was niet blij met het gedrag van Russell bij de stewards in Qatar. De Nederlander ontving daar een gridstraf van één plaats, omdat hij Russell had geblokkeerd tijdens een cool down lap in de kwalificatie. Verstappen was het niet eens met die straf, en na de race haalde hij keihard uit naar Russell. De Brit liet dit zich niet gebeuren, en in Abu Dhabi ging hij zelf in de aanval op de mediadag.

Rol

Niet alleen Russell was boos, ook zijn teambaas Toto Wolff was niet blij. De Oostenrijker haalde uit naar Red Bull-teambaas Horner die Russell 'hysterisch' had genoemd: "Als teambaas is het belangrijk om een sparringpartner te zijn, en voor je coureurs betekent dat dat je dingen moet uitleggen die genuanceerder kunnen zijn, in plaats van dat iets 100 procent goed of 100 procent fout is. Als teambaas moet je uitleggen dat de situatie toch wat genuanceerder ligt, afhankelijk van je perspectief. Je moet begrijpen dat een situatie ook 51/49 of 70/30 kan zijn. Er is dus altijd een andere kant van het verhaal. Als je het zo bekijkt en dat ook aan je team en je coureur uitlegt, kom je snel tot de conclusie dat er voor beide kanten wat te zeggen valt. Als je dat niet doet, schiet je te kort in je rol als teambaas. Dat is ronduit zwak."

Blaffende terriër

Wolff kan zich helemaal niet vinden in de woorden van Horner. De Oostenrijker leek klaar te zijn met zijn verhaal, en hij sluit af met een uithaal richting Horner: "Waarom denkt hij het recht te hebben commentaar te hebben op mijn coureur? Waar komt dit vandaan? Als je even negentig seconden nadenkt, is hij een soort blaffende kleine terriër."