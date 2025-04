Russell kent zijn plek en feliciteert oppermachtige Verstappen

George Russell kon zich gisteren mengen in de strijd om de pole position. De Britse Mercedes-coureur moest echter genoegen nemen met de derde tijd, en daar had hij vrede mee. Hij deelde zijn felicitaties uit aan polesitter Max Verstappen.

Door de crash van Lando Norris in de kwalificatie in Saoedi-Arabië lag de strijd open. Russell toonde zich snel, maar er lagen meer kapers op de kust. Oscar Piastri en Max Verstappen gingen namelijk ook als de brandweer. Uiteindelijk ging de pole position naar Max Verstappen in zijn Red Bull. Russell noteerde de derde tijd, al was zijn achterstand op Verstappen zeker niet klein.

Had meer in gezeten

Russell was dan ook trots en tevreden na afloop van de kwalificatie. Hij baalde niet, maar had wel het gevoel dat er meer mogelijk was. Bij interviewster van dienst Jamie Chadwick sprak hij zich uit: "Om eerlijk te zijn, voor de sessie zou ik blij zijn geweest met P3, maar toen ik zag hoe close het was, en ik was heel blij met mijn rondje, dan denk ik dat er nog een klein beetje meer in had gezeten."

Felicitaties voor Verstappen

Russell weet echter ook dat het niet heel realistisch is om een pole te verwachten van zichzelf. Hij ziet genoeg kansen vanaf de derde plaats, en hij weet dat Verstappen en Piastri sneller zijn. Deze twee coureurs kunnen dan ook rekenen op een paar complimentjes van de Britse Mercedes-coureur: "Als we realistisch zijn, dan weten we dat het maximale was voor vandaag. Op deze zeer snelle circuits hebben we waarschijnlijk niet de pace van de McLarens. Max heeft vandaag wederom een geweldige job afgeleverd, dus mijn felicitaties gaan zeker uit naar hem!"

Russell start de race morgen vanaf de tweede rij, hij zal vlak achter Verstappen staan. Naast hem zal de Ferrari van Charles Leclerc staan.