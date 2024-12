Marko maakt mythische vergelijking: "Max doet me denken aan Senna"

Max Verstappen reist met een goed gevoel naar Abu Dhabi af. De Nederlander heeft zijn vierde wereldtitel al op zak, en hij won afgelopen weekend op spectaculaire wijze in Qatar. Helmut Marko is trots op Verstappen, en hij maakt een vergelijking met Ayrton Senna.

Verstappen kroonde zich anderhalve week geleden in Las Vegas tot viervoudig wereldkampioen. Na een oppermachtige race in het kletsnatte Brazilië had hij zichzelf op matchpoint gezet, en in de gokstad verzilverde hij deze kans. In Qatar deed hij niet rustig aan, en verscheen hij getergd aan de start na een gridstraf. In de eerste bocht nam hij sportieve wraak op George Russell en hij gaf de leiding daarna niet meer uit handen.

Senna

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm trots op zijn stercoureur. De Oostenrijker verwacht nog veel van Verstappen, en bij Servus TV maakt hij een opvallende vergelijking: "Hij doet me denken aan Ayrton Senna. Ze lijken heel erg op elkaar qua persoonlijkheid, alhoewel het charisma dat Senna had en nog steeds heeft, echt ongelooflijk is. Als iemand een dodelijk ongeluk krijgt, dan wordt het natuurlijk tragisch genoeg versterkt. Maar van alle coureurs die ik ken, lijkt ze eigenlijk het meest op elkaar."

Vijf titels

Marko verwacht dan ook nog meer toekomstige successen van Verstappen. De Nederlander kan volgend jaar zijn vijfde wereldtitel pakken, iets wat Red Bull niet lukte met Sebastian Vettel. Marko vindt dat de situaties verschillend zijn: "Het was een ander tijdperk met Vettel. Het zijn twee contrasterende types. Sebastian is echt ongelooflijk qua details en dan kan hij daar een uur over discussiëren met de engineers. Max doet gewoon wat nodig is en dat heeft hij goed onder controle. Met Max zou het geweldig zijn als we kunnen mikken of een vijfde titel. Het team is gemotiveerd en weet dat het hard moet werken. Maar we willen die vijfde titel."