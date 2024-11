Perez liet Colapinto expres passeren: "Hij had meer haast"

Sergio Perez kende een bijzondere sprintrace in Qatar. Hij startte vanuit de pitlane, maar hij werd al bij het uitrijden van de pitlane ingehaald. Volgens Perez was dit de bedoeling, en draaide de sprintrace voor hem vooral om het uit testen van de doorgevoerde aanpassingen.

Red Bull had voorafgaand de sprintrace een set-upwijziging doorgevoerd aan de wagen van Perez. Hierdoor moest hij vanuit de pitlane starten, en daar had hij geen haast. Perez wachtte een paar tellen toen het licht aan het einde van de pits op groen schoot. Franco Colapinto stond achter hem in de pits, en de Argentijn haalde de Red Bull direct in. Het oogde heel knullig, en Perez kwam als laatste over de finish.

Perez haalde er zijn schouders over op. De Mexicaan stelt dat hij zich gewoon aan het plan van Red Bull heeft gehouden. Tegenover Viaplay geeft hij een verklaring van het bijzondere moment: "Het belangrijkste doel was het creëren van zoveel mogelijk schone lucht. We hadden geen haast om de pitlane te verlaten, want we wilden schone lucht om een beeld te krijgen van de veranderingen." Hij liet Colapinto er dan ook vrijwillig langs: "Correct, hij had veel meer haast dan wij." Perez maakte in de slotfase ook nog een pitstop om van voorvleugel te wisselen.