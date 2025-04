Het team van Ferrari is nog niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Italiaanse renstal ligt ver achter op de concurrentie, en ze azen op verbetering. Dit weekend introduceren ze nieuwe updates, en het gaat niet om een paar nieuwe onderdelen.

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is Ferrari met een bevestiging gekomen. Ze rijden dit weekend rond met nieuwe onderdelen. Lewis Hamilton liet zich op de mediadag al ontvallen dat hij zeer benieuwd is naar de impact van de nieuwe onderdelen. Meerdere teams introduceren dit weekend nieuwe onderdelen, maar Ferrari heeft gekozen voor een opvallend groot updatepakket.

Nieuwe vloer

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat ze vijf nieuwe onderdelen introduceren, allemaal gericht op het verbeteren van de performance. Vier van de vijf nieuwe onderdelen hebben te maken met de vloer. Ferrari introduceert dit weekend nieuwe floor fences, een nieuwe floor body, een nieuwe floor edge en een nieuwe diffuser. Ze nemen dus een volledig nieuwe vloer mee naar Bahrein.

Ook aangepaste vleugel in Bahrein

Volgens Ferrari gaat het hier niet om een update die specifiek gericht is op dit evenement. In het document van de FIA stelt Ferrari dat deze updates de problemen moeten oplossen waar ze eerder dit seizoen mee kampten. Ze willen de zogenaamde flow conditioning van de auto verbeteren in de jacht op een beter resultaat. Naast een update aan de vloer, voeren ze ook veranderingen door aan de achtervleugel. Ze hebben de pilaren van de winglets aangepast om voor meer aerodynamische efficiëntie te zorgen.

Red Bull

Ferrari is niet het enige team dat dit weekend nieuwe updates meeneemt naar Bahrein. Ook Red Bull kiest ervoor om een aantal veranderingen door te voeren. Bij de Oostenrijkse renstal gaat het om kleine zaken, want ze passen allen een gedeelte van de voorvleugel en de koeling aan. Regerend constructeurskampioen McLaren neemt één nieuw onderdeel mee, want ze introduceren een nieuwe front brakeduct inlet. Verder komt ook het team van Haas met een kleine update, ze passen speciaal voor deze race de engine cover aan.