Yuki Tsunoda zit nu een week in de Red Bull en heeft in die tijd veel bewondering ontwikkeld voor de Nederlander. De Japanner heeft zich nog niet van zijn allerbeste kant laten zien in Japan hoewel hij in de trainingen en het eerste deel van de kwalificatie dicht op de Nederlander zat.

De RB21, zoals de auto van Red Bull heet, staat erg bekend als lastig bestuurbaar, en zelfs Verstappen noemt het een 'moeilijke auto'. Verstappen heeft met deze auto een pole position en een overwinning gereden, maar Tsunoda finishte twaalfde.

Niet zo slecht

"Het ging beter dan verwacht", dat is wat de Japanner zei na afloop tegen internationale media. "Er waren veel ups en downs, maar dat is logisch aangezien ik nog steeds bezig ben om de auto te leren kennen. Ik heb van sessie tot sessie heel veel geëxperimenteerd met de afstelling, maar er waren veel rode vlaggen waardoor we minder tijd hadden om daar goed mee bezig te zijn. En helaas deed er zich tijdens de kwalificatie iets voor wat ik niet verwacht had. Daardoor leverde de kwalificatie niet het gewenste resultaat op."

Hoewel de auto dus wordt beschreven als onmogelijke auto en alleen aangepast op Max Verstappen vindt ook Yuki Tsunoda de auto oké: "Wat betreft het gevoel in de auto: dat is oké. Het is te vroeg om te zeggen of ik er comfortabel mee kan rijden of niet, maar ik denk wel dat ik kan omgaan met deze balans, waar de meeste anderen moeite mee hadden."

Afstelling van Verstappen

Tsunoda wist nog te vertellen dat hij per sessie iets dichter op de afstelling van Verstappen ging zitten. Volgens de Japanner ging dat prima, en hoopt hij het in de toekomst dus nog beter te doen: "Ik wist daar vrij goed mee te rijden, dus ik ben tevreden over hoe het tot op heden gaat."

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend was Tsunoda enorm zelfverzekerd. De Japanner was erg tevreden over zijn prestaties in de simulator, maar kwam daar toch weer van terug: "Vergeleken met de simulator was het lastiger dan ik had verwacht. Maar Max heeft zelf ook opgemerkt dat hij in de simulator een ander gevoel had en dat het verschil in gevoel tussen de simulator en de echte auto op Suzuka nog wel het grootst was. Dat strookt met hoe ik het ervaren heb. Het gevoel was afgelopen weekend vrij anders dan in de simulator. In de simulator voelde ik me iets comfortabeler."