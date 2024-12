Tsunoda duidelijk na simulatortest: "Red Bull-bolide past goed bij mij"

Yuki Tsunoda zal in Abu Dhabi zijn eerste test gaan uitvoeren voor het team van Red Bull Racing. Ter voorbereiding heeft hij alvast in de simulator met de RB20 getest en daaruit kan de Japanner een duidelijke conclusie trekken: "De Red Bull-bolide past goed bij mij."

Visa Cash App RB-coureur Yuki Tsunoda beleeft een prima jaar in de Formule 1. De Japanner presteerde vooral in de eerste seizoenshelft erg sterk en constant, waardoor zijn contract bij VCARB al vroeg in het seizoen werd verlengd en hij volgend jaar ook op de F1-grid zal staan. Maar Tsunoda wil meer dan het zitje bij VCARB: hij aast namelijk op het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Bij het team uit Milton Keynes staat Sergio Perez vanwege zijn matige prestaties namelijk erg onder druk, en het is nog maar de vraag of de Mexicaan ook volgend jaar nog voor Red Bull op de grid zal staan.

Voorbereiding op bandentest Abu Dhabi

Tsunoda is één van de kanshebbers op het zitje en krijgt tijdens de post-season test in Abu Dhabi ook de kans om voor het eerst voor Red Bull te testen. Om goed voorbereid te zijn op zijn eerste meters in de RB20 heeft hij alvast een proefrit gemaakt in de simulator van het team. Hij was vooral onder de indruk van de snelheid van Red Bull-bolide en wees het verschil aan met zijn VCARB01-bolide. "Ik heb [op de simulator, red.] op verschillende circuits gereden om te wennen aan hoe de Red Bull-auto eruitziet en voelt", vertelde de man uit Sagamihara tegenover Motorsport.com. "Het is een behoorlijk snelle auto. In de simulator voelt het in ieder geval gewoon anders [dan de VCARB-bolide, red.]. Het is gewoon geweldig om in te rijden, zoals de snelheid die je mee kunt nemen in de bochten. En de auto is behoorlijk scherp in de bochten vergeleken met onze auto."

Plezierig gevoel

Ondanks het feit dat Tsunoda nog niet in de RB20 heeft mogen rijden, kon hij na zijn simulatorwerk toch al een zeer duidelijk conclusie voor hemzelf trekken: "Normaal gesproken is simulatorwerk meer als werk, toch? Maar toen ik in de simulator reed, voelde ik een beetje een plezierig gevoel. Dus ik denk, van wat ik heb ervaren in de simulator, dat die auto eigenlijk goed bij mij past."