Horner: "Tsunoda voert bandentest voor Red Bull uit in Abu Dhabi"

Yuki Tsunoda zal gaan testen voor het team van Red Bull. De Japanner zal na de laatste race in Abu Dhabi de bandentest gaan uitvoeren voor de Oostenrijkse renstal, zo onthulde Red Bull-teambaas Christian Horner.

Motorleverancier Honda onthulde vorige week tegenover Motorsport.com dat het Red Bull onder druk gezet heeft om een Formule 1-test af te dwingen voor Yuki Tsunoda. De Japanse rijder maakt namelijk kans op het Red Bull-zitje naast Max Verstappen, en een test moet de kansen voor de 24-jarige rijder gaan vergroten. Tsunoda heeft vooralsnog geen kans gekregen van Red Bull om te testen in een bolide van het team uit Milton Keynes, maar daar zal snel verandering in gaan komen.

Afgelopen week onthulde Red Bull-adviseur Helmut Marko al dat er wat plannen klaar lagen om de rijder uit Sagamihara te laten testen tijdens de post-season test in Abu Dhabi, al voegde hij daaraan toe dat er ook andere kanshebbers waren. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft nu wel bevestigd dat Tsunoda gaat testen in de RB20. De Red Bull-junior zal namelijk gaan deelnemen aan de bandentest voor het team uit Milton Keynes in Abu Dhabi, onthult de Brit.

"Yuki [Tsunoda, red.] is lid van het juniorenteam en dat hebben we met Honda besproken", legt Horner uit tegenover Motorsport.com. "Hij gaat de auto [de RB20, red.] testen tijdens de bandentest na afloop van het seizoen. Dat is iets wat al een tijdje afgesproken is. Het zal goed zijn om hem weer een kans te geven. Op deze manier krijgt hij ook de kans om met de engineers van Red Bull Racing samen te werken en kunnen we zien hoe hij presteert in een Red Bull Racing-auto."

"Hij is momenteel onze coureur voor 2025"

Door de matige prestaties van Sergio Perez dit jaar - die na negentien races op de achtste plek staat in het kampioenschap en maar liefst 204 punten minder heeft gescoord dan teamgenoot Max Verstappen - is er een grote kans dat één van de VCARB-coureurs het stoeltje van de Mexicaan zal gaan overnemen in 2025. Het zal voor Tsunoda daarom cruciaal zijn om zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson te verslaan tijdens de laatste vijf Grands Prix van dit jaar.

Horner wil echter niet bevestigen dat bevestigen dat één van de VCARB-rijders het stoeltje zal gaan overnemen van de Mexicaan. Bovendien wijst hij naar het contract van Perez. "Zoals ik al eerder zei, Checo heeft een contract voor volgend jaar, dus hij is momenteel onze coureur voor 2025", aldus Horner. "Er is uiteraard wel een stoeltje vrij bij VCARB, maar het zijn allemaal Red Bull Racing-coureurs die zijn uitgeleend. We hebben nu de tijd om met Laurent [Mekies, teambaas van VCARB, red] en Peter [Bayer, CEO van VCARB, red.] te gaan zitten en alle opties te bekijken."