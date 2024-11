Enorme klapper Colapinto heeft invloed op GP-weekend Qatar

Het team van Williams heeft een aantal zeer zware weken achter de rug. Coureur Alexander Albon en Franco Colapinto schreven de laatste drie weekenden zes bolides af, waardoor de monteurs niet alleen bakken met werk hadden, maar er ook een gebrek aan reserve-onderdelen is. Colapinto moet in Qatar daarom racen met oude voorwielophanging.

Williams-coureur Franco Colapinto kende een geweldig begin van zijn F1-carrière. De vervanger van de weggestuurde Logan Sargeant haalde punten in Bakoe en Austin, en legt Alexander Albon het vuur aan de schenen. Maar de afgelopen twee weekenden - in São Paulo en Las Vegas - verliepen rampzalig voor de jonge Argentijn. Hij schreef in Brazilië tweemaal zijn bolide af en deed dit nog eens dunnetjes over tijdens de kwalificatie in de Amerikaanse gokstad.

doordat Alexander Albon gedurende de afgelopen drie weekenden ook drie bolides afschreef, heeft het team van Williams een tekort aan reserve-onderdelen, en daar gaat Colapinto dit weekend in Qatar wat hinder aan ondervinden. Hij vernielde met zijn enorme crash in Las Vegas namelijk de nieuwe voorwielophanging van zijn FW46, die het team uit Grove tijdens de Grand Prix van Singapore had geïntroduceerd. Eigenlijk zou deze update al in Zandvoort op de auto worden gemonteerd, maar de zware crashes van Sargeant en Albon aan het begin van 2024 zorgden ervoor dat de update met drie races werd uitgesteld, zo onthult Motorsport.com.

Andere voorwielophanging

Hierdoor kon Colapinto, die vanaf Monza in de Williams-bolide zit, pas later gebruik maken van zijn nieuwe voorwielophanging. En hij heeft het onderdeel door zijn crash in Nevada niet lang kunnen gebruiken, want hij zal er dit jaar niet meer mee gaan rijden. Hij zal het in Qatar en Abu Dhabi moeten doen met de specificatie waarmee Williams voor Singapore racete, zo laat de man uit Pilar weten tegenover Motorsport.com.

"We moeten de ophanging veranderen, en de voorste ophanging betreft een andere specificatie”, vertelt Colapinto tijdens de mediadag in Qatar. “Dat is de oude specificatie van de voorwielophanging. Ook zijn er nog wat andere dingen aangepast. Maar het is wat het is, en we moeten daarmee omgaan en proberen ons best te doen om de auto te maximaliseren. Er zijn gewoon niet genoeg onderdelen beschikbaar, en dat komt door de crashes die we de laatste paar races hebben gehad."

'Bescheiden' tijdverlies

Insiders bij het team van Williams onthullen tegenover Motorsport.com echter dat de specificatiewijziging van de voorwielophanging voor slechts een 'bescheiden verlies aan algehele prestaties' van zijn FW46 zal zorgen.