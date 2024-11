Dag 1 in Qatar: Het duivelse dilemma van Red Bull

Op het circuit van Losail werden gisteren de eerste vrije training en de sprint kwalificatie verreden. Het was een dag zonder al te grote verrassingen. Sergio Perez zakte weer door de mand, maar dat is inmiddels niet vreemd meer. Hij zadelt Red Bull op met een duivels dilemma.

Perez noteerde in de sprint kwalificatie op het circuit van Losail slechts de zestiende tijd. Hij kwam niet door SQ1 heen, en zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was weer groot. Pijnlijk genoeg had Perez voorafgaand het weekend nog aangegeven dat hij zijn kwalificaties wil verbeteren. Het is immers niet voor het eerst dat hij niet goed presteert in een kwalificatiesessie, een week geleden was het hetzelfde liedje in Las Vegas.

De toekomst van Perez bij Red Bull wordt steeds onzekerder. Hij verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull, maar sindsdien zijn zijn resultaten ingezakt als een mislukt gebakje. Perez is een ervaren rot, maar hij rijdt rond als een onzekere puber. De Mexicaan moet presteren, want hij ziet ook wel dat Christian Horner en Helmut Marko hun geduld beginnen te verliezen. Marko kondigde al aan dat er na Abu Dhabi een vergadering op de planning staat die invloed zal hebben op de line-ups van de Red Bull-teams voor 2025.

De kans is aanwezig dat Perez aan de kant wordt geschoven. In de afgelopen weken werden er veel coureurs in verband gebracht met het zitje naast Max Verstappen. Naast Williams-talent Franco Colapinto worden vanzelfsprekend ook de namen van VCARB-coureurs Liam Lawson en Yuki Tsunoda genoemd. In het geval van Tsunoda is het echter vooral de Japanner zelf die zich aan het stoeltje linkt.

Tsunoda

Tsunoda rijdt al sinds 2021 voor het zusterteam van Red Bull, en hij vindt dat hij een kans moet krijgen bij het topteam. Tsunoda is bezig met een aardig seizoen, en hij begint steeds volwassener te worden. In Qatar kwam Red Bull-adviseur Helmut Marko met een reactie op de droom van Tsunoda, maar de Japanner had waarschijnlijk op een mooier woordje gehoopt. Marko is namelijk van mening dat Tsunoda te wisselvallig presteert. In de sprint kwalificatie werd dat weer pijnlijk duidelijk, aangezien de Japanner slechts zeventiende werd.

Lawson

Zijn teamgenoot Liam Lawson werd tiende, maar zijn snelste tijd werd geschrapt. Lawson is een logische opvolger van Perez, want hij is de belichaming van de talentenstal van Red Bull. Jarenlang is hij klaargestoomd voor het echte werk, en dit jaar kreeg hij eindelijk de grote kans. Hij vervangt sinds Austin de tegenvallende Daniel Ricciardo, en hij is direct snel. De Nieuw-Zeelander zou het Verstappen bij Red Bull niet lastig maken, maar hij zal het vast niet slechter doen dan Perez. Het probleem is echter dat Lawson zich nog niet echt heeft kunnen bewijzen. Het verleden heeft bewezen dat het schadelijk kan zijn voor de loopbaan van een jonge coureur om hem direct voor de leeuwen te gooien naast Verstappen.

Colapinto

Datzelfde risico bestaat ook bij Franco Colapinto. De jonge Argentijn is sinds zijn invalbeurt bij Williams hot. Hij laat veel mooie dingen zien, en Red Bull leek toe te willen slaan. Al weken gonst het van de geruchten over de toekomst van Colapinto. Red Bull zou hem willen overkopen van Williams om hem het topstoeltje naast Verstappen te geven. Colapinto is ontzettend populair én commercieel gezien liggen er kansen. Maar in de afgelopen weken zijn zijn resultaten steeds meer ingezakt. Door een crash in de kwalificatie in Las Vegas en een slechte sprint kwalificatie in Qatar, zijn de verwachtingen lager geworden. Het is een groot risico om hem een zitje te geven, en de vraag is of Red Bull dat aandurft.

Duivels dilemma

Het komt er dus op neer dat Red Bull moet kiezen uit vier risico's. Perez, Tsunoda, Lawson en Colapinto kunnen allemaal het zitje krijgen, maar in alle vier de gevallen kan het helemaal verkeerd uitpakken. Als Red Bull Perez een nieuwe kans geeft, kan dat hem enorm onder druk zetten. De vraag is of dat een goed idee is. Vanzelfsprekend kan hij opstaan en zijn vorm terugvinden, maar hij kan ook op dezelfde manier verdergaan. Tsunoda is een spectaculaire coureur, maar de wisselvalligheid kan hem opbreken. De jonge talenten Lawson en Colapinto zijn dé namen voor de toekomst, maar misschien komt het voor hen nog te vroeg. Red Bull moet kiezen, maar Perez maakt de keuze heel moeilijk. Het is een duivels dilemma.