Red Bull bevestigt dat Hadjar VT1 rijdt in Abu Dhabi

Het team van Red Bull Racing zal in Abu Dhabi een rookie gaan inzetten tijdens de eerste vrije training. De Oostenrijkse renstal moet nog voldoen aan de rookieregels, en daarom zal Max Verstappen zijn zitje gaan afstaan. Het nieuws is allesbehalve een verrassing.

Veel teams zullen in Abu Dhabi een rookie gaan inzetten tijdens de eerste vrije training. Ook Red Bull moet nog voldoen aan deze regels. Isack Hadjar reed in Silverstone al een vrije training voor de Oostenrijkse renstal als vervanger van Sergio Perez. Dat betekent dat Max Verstappen nu zijn auto moet gaan afstaan. De Nederlander werd afgelopen weekend wereldkampioen, dus Hadjar mag plaatsnemen in de kampioenswagen.

Meerdere media laten vandaag weten dat Red Bull heeft bevestigd dat Hadjar zal gaan rijden in Abu Dhabi. De Franse Formule 2-coureur zal de training voor zijn rekening gaan nemen, en hij wil presteren. Hadjar wordt immers nog steeds gezien als een kanshebber voor een VCARB-zitje voor volgend jaar. Het nieuws is geen verrassing, aangezien Red Bull-adviseur Helmut Marko begin deze maand al aangaf dat Hadjar zou gaan rijden in Abu Dhabi. Marko liet toen weten dat dit een cruciale sessie wordt voor de toekomst van Hadjar. De kans is groot dat de Franse coureur ook in actie zal gaan komen tijdens de post season test op het circuit van Yas Marina.