Hadjar vervangt Verstappen in VT1 Abu Dhabi

Het is geen geheim dat Sergio Perez onder druk staat bij Red Bull. Helmut Marko ziet meerdere coureurs die hem zouden kunnen vervangen. Marko is fan van Isack Hadjar, en de jonge Fransman mag in Abu Dhabi weer een vrije training gaan rijden voor Red Bull.

De tegenvallende resultaten van Perez zorgen ervoor dat er hardop wordt getwijfeld over zijn toekomst. De Mexicaan ontkent zelf dat er iets speelt, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko is al weken duidelijk. Hij is niet tevreden over de prestaties van Perez en hij praat hardop over mogelijke opvolging. Marko heeft echter nog niets bevestigd, maar hij verwacht dat er later dit jaar gesprekken zullen plaatsvinden.

In aanloop naar het raceweekend in Brazilië spreekt Marko zich weer uit. In gesprek met zijn landgenoten van de Kleine Zeitung legt Marko dat uit: "We evalueren momenteel alles. Beslissingen worden pas na Abu Dhabi genomen." Marko onthult daarnaast dat Isack Hadjar in de wagen van Max Verstappen zal stappen in de eerste vrije training in Abu Dhabi. De adviseur stelt dat dit een belangrijke sessie wordt: "Dat zal cruciaal zijn voor zijn toekomst. Dan is er dinsdag ook een test in Abu Dhabi, waar enkele coureurs aan de start staan die in aanmerking komen voor volgend jaar." Marko denkt dat Hadjar klaar is voor de koningsklasse: "Ja, absoluut. Hij was in alle juniorencategorieën ongeveer sneller dan Colapinto."