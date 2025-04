Isack Hadjar kent tot nu een heel goed seizoen bij Racing Bulls. Qua punten staat hij gelijk met Yuki Tsunoda en boven Liam Lawson, en is hij erg snel tijdens de kwalificatie. Volgens Hadjar komt dat alleen niet door zichzelf, maar ook vooral door de druk. Hij voelt druk van zijn teamgenoten en Lawson heeft het heel goed overgenomen van Tsunoda.

In Saudi-Arabië kwalificeerde Lawson zich voor het eerst boven Hadjar. En eindigde uiteindelijk als 11e op de baan, maar werd een plaats teruggezet door een penalty. Dat is niet alleen de kijker opgevallen, maar ook Isack Hadjar.

Heel, heel snel

Hadjar zegt over Lawson afgelopen Grand Prix: "Dit weekend was hij echt heel snel. In de kwalificatie haalde hij het beste uit de auto. Hij wordt nu zeker sterker en pusht me, net zoals Yuki (Tsunoda, zijn vorige teamgenoot red.) me pushte."

Lawson was minder blij met de race van afgelopen weekend: "Helaas werkte mijn strategie vandaag niet, we hebben de hele race auto's ingehaald”, klaagde Lawson. "Aan het einde van onze race gingen we er helemaal voor. We probeerden een gat van 10 seconden te slaan op Fernando, maar het was toch niet voor de punten. Het is jammer dat we vandaag aan de verkeerde kant eindigden."

Helemaal bij de les

"Ik denk dat dit het snelste is dat we ooit zijn geweest, maar helaas nog niet genoeg", zei hij, voordat hem werd gevraagd of hij nu helemaal bij de les was: "Ik denk het wel. We hadden gisteren duidelijk niet de snelheid van de topteams, dus we zullen proberen om dit voor Miami te verbeteren."

Ondertussen vond Hadjar dat hij de 'perfecte' race had gereden. De 20-jarige rookie zal de laatste 10 ronden vast achter beide Williams-coureurs staan, ondanks de zachtere band die hij eronder had staan. Hadjar eindigde als tiende en wist een puntje mee te nemen: "Het was een perfecte race en om maar één punt te krijgen is een beetje hard", zei de 20-jarige. “Toen ik wist dat de twee Williams voor me lagen na de pitstop, wist ik dat ik klaar was."