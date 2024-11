Marko ziet Verstappen groeien: "Heeft het team bij elkaar gebracht"

Max Verstappen mag zich sinds afgelopen weekend een viervoudig wereldkampioen noemen. Hij kende een seizoen waarin hijzelf amper fouten maakte. Helmut Marko is ontzettend trots op hem, en hij stelt dat Verstappen een belangrijke rol heeft gespeeld in het team.

Verstappen is dit seizoen de stabiele factor van Red Bull. De Oostenrijkse renstal had geen titelwinnende auto gebouwd, en in het constructeurskampioenschap zijn ze ingehaald door Ferrari en McLaren. Verstappen hield het hoofd echter koel, en hij haalde er elk weekend het meeste uit. Dat zorgde ervoor dat Lando Norris het gat amper kon dichtrijden, en dat Verstappen in Las Vegas zijn titel kon prolongeren.

Vlekkeloos

Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel erg trots op zijn Nederlandse coureur. De Oostenrijker deelde zijn complimenten uit in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Zijn enige crash dit seizoen was in Oostenrijk met Lando. Maar verder had hij een vlekkeloos seizoen." Marko ziet dat Verstappen is gegroeid: "In het verleden was hij vaak onstuimig, maar dat heeft hij van zich afgeschud. Ook de manier waarop hij zichzelf presenteert, is verbeterd. Hij is pas 27 jaar en hij staat enorm in de publieke belangstelling. Hij moet veel vragen beantwoorden, ook domme vragen, maar doet dat zo soeverein. We hebben een nieuwe Max Verstappen gezien. Een nieuwe Max Verstappen die met het team samenwerkt."

Team bij elkaar brengen

Marko is van mening dat Verstappen achter de schermen een enorm belangrijke rol heeft gespeeld bij Red Bull. Het zorgt ervoor dat hij alleen maar nog meer respect heeft voor Verstappen: "Hij heeft zichzelf als leider opgesteld om het team weer bij elkaar te brengen." Marko is van mening dat Red Bull al tijden niet zo'n lastig seizoen heeft gehad: "Zoiets hebben we in de twintig jaar sinds de oprichting van het team nog niet gezien, dus natuurlijk was dat nieuw. Het was nieuwe dat we een auto hadden die qua snelheid niet meer vooraan kon rijden, maar Max kon dat nog wel."