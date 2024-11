Alpine maakt bizarre blunder bij pitstop Ocon

Esteban Ocon kende een teleurstellende race in de straten van Las Vegas. De Franse Alpine-coureur kwam niet in de buurt van de punten, en hij kreeg te maken met een enorme blunder van zijn team. Ze stuurden niemand naar buiten toen hij de pitlane in kwam voor zijn pitstop.

Ocon deed er alles aan om goed te presteren in Las Vegas. Toen de tijd voor een pitstop was aangebroken, werd hij door zijn team naar binnen geroepen. In de elfde ronde kwam hij dan ook de pitlane inrijden, maar toen hij aankwam bij zijn pitbox stonden daar geen monteurs. Er was iets misgegaan in de communicatie waardoor de pitcrew nog niet klaarstond. Ocon moest doorrijden, en in de twaalfde ronde kwam hij opnieuw naar binnen. Dit keer stond zijn pitcrew wel klaar.

Het was een bizar moment, maar het werd niet uitgezonden op de televisie. De beelden van de opmerkelijke blunder gingen echter wel snel rond op sociale media. Ocon kwam uiteindelijk als zeventiende over de streep, hij wist alleen Valtteri Bottas achter zich te houden. De teleurstelling was groot toen hij het moment besprak met de internationale media: "We hebben onszelf helaas een extra stop gegeven. Een soort drive-through, zou ik zeggen. We moeten als team nog eens goed bekijken wat daar precies gebeurde."