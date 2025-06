Briatore onthult nieuwe informatie over toestand van Schumacher

Flavio Briatore keerde vorig jaar terug in de Formule 1 bij het team van Alpine. De flamboyante Italiaan heeft samengewerkt met veel legendes, en hij deelt nu iets meer informatie over de toestand van zijn oude vriend Michael Schumacher.

Briatore en Schumacher werkten in de jaren '90 samen bij het team van Benetton. In 1994 en 1995 won Schumacher daar zijn eerste wereldtitels, voordat hij de overstap maakte naar het team van Ferrari. Briatore hield goed contact met Schumacher. Sinds de Duitse F1-legende eind 2013 zwaargewond raakte bij een ski-ongeval, heeft Briatore echter geprobeerd zo min mogelijk op bezoek te gaan bij hem.

Denken aan de mooie momenten

Hoe het met Schumacher gaat, is onbekend. Zijn familie doet er alles aan om zijn toestand privé te houden, en de meeste mensen luisteren naar die wens. Een aantal prominenten uit de Formule 1 gaan nog wel op bezoek bij Schumacher, maar ze laten in het midden hoe het nu met hem gaat.

Briatore lijkt nu echter zijn mond een beetje voorbij te praten over de toestand van Schumacher. In een interview met Corriere della Sera spreekt hij zich uit: "Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik hem lachen na een overwinning. Ik zie hem liever zo dan dat ik heb zie liggen op een bed. Ik praat echter wel vaak met zijn vrouw Corinna."

De beste coureur ooit?

Schumacher was één van de grote namen waar Briatore lang mee samenwerkte. De Italiaan, die nu weer de teugels in handen heeft bij Alpine, speelde ook een belangrijke rol in de loopbaan van Fernando Alonso.

In het interview krijgt hij de vraag of Schumacher of Alonso kan worden gezien als de beste coureur ooit: "Ik weet niet wie de beste ooit is, want we hebben Schumacher, Senna en Alonso. Nu is de nummer één overduidelijk Max Verstappen. Ik heb twee auto's bij Alpine, dus ik zou vraag twee Verstappens willen hebben."