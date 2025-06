Max Verstappen jaagt op uniek F1-record in Canada

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Canada op jacht naar nieuwe successen. De Nederlander heeft een flinke achterstand op de McLarens, maar een zege is nog niet uitgesloten. Als hij weet te winnen, dan breekt hij een opvallend Formule 1-record.

Verstappen is bezig aan een lastig seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Red Bull-coureur moet veel terrein toegeven op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Hij staat dan ook op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap, maar wist wel al twee Grands Prix op zijn naam te schrijven.

Hij geldt niet als de favoriet voor de zege in Canada, maar dat was ook niet het geval toen hij begon aan de raceweekenden in Japan en Imola. In beide gevallen stond hij op zondag wel op het hoogste treetje van het podium.

Vier zeges op rij?

Als Verstappen zondag wint in Canada, dan verbreekt hij een opvallend Formule 1-record. Hij wist de Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal namelijk ook te winnen in de afgelopen drie jaar. Als hij dit jaar wint, dan is hij de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die de Grand Prix van Canada vier keer op rij heeft gewonnen.

Verstappen staat nu nog op gelijke hoogte met Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Hamilton wist de race in Montreal in 2015, 2016 en 2017 op zijn naam te schrijven, terwijl Schumacher in 2002, 2003 en 2004 als winnaar over de streep kwam.

Groter record nog uit zicht

Het record van de meeste zeges in Canada is nog lang niet in handen van Verstappen. Net als Nelson Piquet staat Verstappen nu op een totaal van drie zeges in Canada. Schumacher en Hamilton zijn de mannen met de meeste zeges ooit in Canada. Beide mannen wisten de Canadese Grand Prix in totaal zeven keer te winnen.