Bottas krijgt gridstraf voor GP Las Vegas

Valtteri Bottas krijgt een gridstraf van vijf plaatsen voor de Grand Prix van Las Vegas. Het team van Sauber heeft namelijk een vierde energy store in de C44 van de Fin gemonteerd, en deze valt niet binnen de pool.

Sauber-coureur Valtteri Bottas zal de Formule 1 aan het einde van 2024 noodgedwongen moeten verlaten. Het team uit Hinwil koos er namelijk voor om Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto aan te trekken, waardoor er geen plaats meer was voor de tienvoudig Grand Prix-winnaar. Hierdoor is de Fin bezig aan zijn laatste drie races bij de renstal die in 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi.

Bottas zal de afsluitende triple header echter wel moeten beginnen met een gridstraf voor de Grand Prix van Las Vegas. Zijn team heeft namelijk een nieuwe energy store in zijn C44 gemonteerd, en deze valt niet binnen de toegestane pool. Elke coureur mag twee energy stores per jaar aanspreken zonder een straf te krijgen, maar voor Bottas is het al zijn vierde exemplaar van 2024. Hij sprak eerder dit jaar in Canada al zijn derde energy store aan, toen ontving hij een gridstraf van tien plaatsen. Daar had de Fin toen niet heel veel pijn van, aangezien Sauber dit onderdeel wisselde nadat ze al bekend hadden gemaakt dat Bottas en Zhou na een vleugelwijziging vanuit de pitstraat zouden gaan starten.

Omdat het nu dus de tweede keer dit jaar is dat hij een energy store van buiten de toegestane pool aanspreekt, ontvangt hij in de gokstad 'slechts' een gridstraf van vijf plaatsen.