Sainz ziet Ferrari-voordeel: "Dit is meer een Ferrari- dan een McLaren-circuit"

Ferrari staat met nog drie raceweekenden te gaan 36 punten achter McLaren, en heeft dus nog altijd een goede kans om de constructeurstitel te winnen. Dan zal het Italiaanse team dit weekend in Las Vegas wel beter moeten presteren dan haar concurrent. Volgens Carlos Sainz is dat echter geen zekerheidje door de koude temperaturen, al zou de lay-out van het circuit 'wel beter bij Ferrari dan bij McLaren moeten passen', stelt de Spanjaard.

Het team van McLaren nam na de Grand Prix van Azerbeidzjan de leiding in het constructeurskampioenschap over van Red Bull Racing. Hiermee maakte de renstal uit Woking niet alleen een einde aan de 847 dagen die Red Bull aan de leiding van het kampioenschap voor de teams had gestaan, maar zorgde het Britse team er bovendien voor dat er een einde kwam aan de vreselijke periode van meer dan tien jaar dat het zelf niet aan de leiding had gestaan bij de constructeurs.

"Moeten hopen dat McLaren een aantal fouten maakt"

Deze leiding leek McLaren ook eenvoudig vast te gaan houden, aangezien de MCL38 duidelijk de snelste auto leek te zijn, en naaste achtervolger Red Bull de problemen met de RB20 maar niet kon oplossen. Het zorgde ervoor dat McLaren de een na laatste triple header van 2024 in ging met 41 punten voorsprong op Red Bull en 75 punten voorsprong op het team van Ferrari. Maar het laatstgenoemde team zette een mooie stap voorwaarts tussen Singapore en het begin van de triple header Austin-Mexico-Stad-São Paulo, wat resulteerde in overwinningen in Austin en Mexico-Stad, terwijl McLaren geen één van de drie races wist te winnen. Hierdoor verkleinde de Scuderia haar achterstand van 75 naar 36 punten en heeft het Italiaanse team tijdens de laatste triple header van het seizoen nog alle kans op de eerste constructeurstitel sinds 2008.

Ferrari-coureur Carlos Sainz ziet ook zeker kansen voor het Italiaanse team, al is Ferrari volgens hem wel afhankelijk van McLaren. "Ik denk dat we binnen handbereik [van de constructeurstitel, red.] zijn, maar tegelijkertijd moeten we hopen dat McLaren een aantal fouten maakt. Als ze vanaf hier tot het einde geen voet verkeerd zetten, maakt het niet uit of we winnen en elke race als tweede eindigen. Ik denk dat McLaren het dan waarschijnlijk nog steeds volhoudt [om constructeurskampioen te worden, red", stelt Sainz tegenover F1.com.

Lay-out past bij Ferrari, temperatuur mogelijk probleem

Ferrari weet dan ook dat het dit weekend meteen een enorme hap uit de achterstand moet nemen om kans te blijven houden. Dat is volgens Sainz ook erg belangrijk, want de twee circuit hierna passen volgens hem beter bij McLaren. "Er zijn twee circuits [Qatar en Abu Dhabi, red.] die beter bij McLaren dan bij Ferrari passen. Dit [Las Vegas, red.] is meer een Ferrari- dan een McLaren-circuit."

"Ik denk dat als je naar de lay-out van het circuit kijkt, je zou zeggen: 'Ferrari moet competitief zijn, of op zijn minst in de mix zitten", legt de Madrileen uit, die, net als teamgenoot Leclerc, aangeeft dat de temperatuur wel in het nadeel is van de Scuderia. "Als je de temperaturen voelt en je weet hoeveel moeite we dit jaar soms hebben met het aan de praat krijgen van de banden, dan zeker niet. Er zijn dus twee factoren. We zullen zien hoe ze met elkaar botsen en welke van de twee de overhand zal hebben."