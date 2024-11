Leclerc stipt mogelijk pijnpunt voor Ferrari aan voor GP Las Vegas

Het team van Ferrari zal zich in Las Vegas willen revancheren voor het matige weekend in Brazilië. Dat zal volgens Charles Leclerc echter niet eenvoudig gaan worden. Hij stelt namelijk dat de Scuderia in koude omstandigheden - zoals in Las Vegas en São Paulo - minder goed presteert door de enorme progressie op het gebied van bandenmanagement.

Ferrari is sinds de zomerstop bezig aan een uitstekende reeks. Het team won drie van de zeven Grands Prix na de korte pauze en wist zeven podiumfinishes te verzamelen. Hierdoor is het team weer volop in de strijd om het constructeurskampioenschap, waarin het nog 36 punten achterstand heeft op het team van McLaren. De Scuderia heeft nog drie raceweekenden om deze achterstand goed te maken, maar dan zal het wel beter moeten presteren dan in Brazilië. Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden het namelijk onwijs lastig onder de koude en natte omstandigheden in Brazilië, waardoor het team het ook zomaar eens lastig zou kunnen gaan hebben in Las Vegas, stelt Leclerc.

Dat komt volgens hem door de manier waarop Ferrari met de banden omgaat. Het Italiaanse team had vorig jaar veel last van oververhitting en enorme bandendegradatie, maar heeft dit jaar een enorme stap voorwaarts gezet op dat vlak. De verbetering op het gebied van bandenmanagement gaat volgens de Monegask wel gepaard met het nadeel dat Ferrari in koude omstandigheden daardoor juist performance heeft ingeleverd.

"Vorig jaar waren we erg sterk [In Las Vegas, red.], dus ik hoop dat we net zo sterk kunnen zijn. Het is ook waar, en ik dacht daar eerder over na, dat we dit jaar een grote stap hebben gezet op het gebied van bandenmanagement. Echter, heeft dat er ook voor gezorgd dat we iets hebben ingeleverd in koude omstandigheden en wanneer we met koude banden rijden, zoals vandaag in Sao Paulo”, vertelt de achtvoudig Grand Prix-winnaar na de race in Brazilië tegenover Motorsport.com.

“Las Vegas is qua omstandigheden [koude temperaturen, red.] te vergelijken met São Paulo. Dus laten we hopen dat we in de twee weken tussen São Paulo en Las Vegas hieraan kunnen werken, zodat we op een goed niveau zijn als we in Las Vegas gaan racen. Vorig jaar waren we erg sterk, de eigenschappen van de baan passen ook goed bij onze auto. Ik denk echter dat het voor ons wat lastiger zal zijn om de banden op de juiste temperaturen te krijgen."