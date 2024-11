Russell verklaart open brief GPDA: "Coureurs zijn de situatie helemaal zat"

George Russell heeft tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het raceweekend in Las Vegas uitleg gegeven over de brief van de GPDA (Grand Prix Drivers' Association), die na de GP van Brazilië werd gepubliceerd. De Mercedes-rijder stelt dat meerdere coureurs "de hele situatie zat zijn".

De GPDA, de rijdersvakbond, kwam na de GP van Brazilië met een statement naar buiten. De Formule 1-coureurs waren het namelijk niet eens met de taakstraf die kampioenschapsleider Max Verstappen opgelegd kreeg tijdens het raceweekend in Singapore. De Nederlander had het woordje 'fucked' gebruikt om de prestaties van zijn auto te omschrijven, maar dit was in het verkeerde keelgat geschoten van de FIA, die de 27-jarige hard straften. Volgens Alexander Wurz, de voorzitter van de rijdersvakbond GPDA, waren alle coureurs het hier niet mee eens, en zij kondigden dan ook al snel aan dat ze met een reactie zouden komen.

Deze reactie kwam er middels een open brief, die de GPDA na de race in São Paulo publiceerde op hun open Instagram-pagina. Hierin werd de FIA opgeroepen om "leden als volwassenen te behandelen", waarna ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs via de media had opgeroepen om op hun taalgebruik te letten, er hard van langs kreeg. De GPDA spoorde Ben Sulayem namelijk aan om "op zijn eigen toon en taalgebruik te letten wanneer hij met coureurs praat, of over hen". Bovendien stelden de coureurs de geldboetes ter discussie en willen ze graag meer transparantie over de besteding van deze boetes.

“Ik weet niet zeker of er naar ons wordt geluisterd”

Tijdens de FIA-persconferentie in Las Vegas werd de directeur van de GPDA, Mercedes-coureur George Russell, gevraagd naar de reden voor de open brief. Hij zei daar het volgende over: "Ik weet niet zeker of we het gevoel hebben dat er naar ons wordt geluisterd en of sommige van de door ons gevraagde veranderingen ook worden doorgevoerd", verklaart de man uit King's Lynn. "Er zijn een aantal coureurs die de hele situatie zat zijn en het lijkt erop dat het, tot op zekere hoogte, de verkeerde kant opgaat."

“Wij vonden dat de president dat helemaal niet deed”

Volgens Russell was de open brief ook een manier was om de FIA-president te laten zien hoe de coureurs over de kwestie dachten. Dat was volgens de Brit nodig, want hij stelt dat Ben Sulayem 'nooit samenwerkt met de rijders'. "Dingen veranderen of beloftes nakomen lijkt een iets grotere uitdaging. Misschien heeft de FIA ​​of de president niet erkend hoe serieus we allemaal waren", vertelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Tijdens twintig races dit jaar en ook vorig jaar hebben we over een aantal onderwerpen gesproken. Alle coureurs zaten redelijk op één lijn. We weten wat we van de sport willen en welke richting het opgaat. We willen op een aantal gebieden een kleine ommekeer maken en we willen hierin samenwerken met de FIA. Wij vonden dat de president dat helemaal niet deed."