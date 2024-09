Wurz over taakstraf Verstappen: "Alle coureurs zijn er boos over"

Max Verstappen heeft eerder dit weekend een taakstaf gekregen, omdat hij het woord 'fucked' gebruikte. Deze taakstraf heeft volgens Alexander Wurz, de voorzitter van rijdersvakbond GPDA, geleid tot boosheid bij alle coureurs.

Tijdens de persconferentie op vrijdag kreeg Max Verstappen de vraag wat hij van de prestaties van zijn auto vond in Bakoe. De Nederlander beantwoordde deze vraag als volgt: "The car was fucked." Deze opmerking was tegen het zere been van de FIA. De president van de mondiale autosportfederatie, Mohammed Ben Sulayem, had namelijk eerder deze week de coureurs opgeroepen om beter op hun taalgebruik te letten, wat de rijders hem overigens niet in dank afnamen.

Zodoende vond de FIA dat de uitspraak van de Red Bull-rijder tijdens de persconferentie niet door de beugel kon, en hij werd gisteren door de stewards op het matje geroepen. De 26-jarige Nederlander kreeg een taakstraf voor zijn taalgebruik, waar hij in de media geen woorden aan vuil wilde maken.

Dat Verstappen een taakstraf heeft gekregen van de FIA voor het woord 'fucked' is echter niet goed gevallen bij de andere coureurs. Dat vertelt Alexander Wurz, de voorzitter van de rijdersvakbond GPDA. "De straf is buitengewoon. Niemand in de WhatsApp-groep van de GPDA vindt dit echt leuk. Alle coureurs zijn er boos over", vertelt Wurz tegenover ORF. Volgens de ex-Formule 1-coureur uit Oostenrijk zit het de coureurs vooral dwars dat Ben Sulayem zijn punt over grof taalgebruik niet rechtstreeks tegenover hen heeft gemaakt, maar direct de media heeft opgezocht. Wurz noemt die actie van de FIA-voorzitter ‘ongebruikelijk’.

Authentiek

Wurz stelt dat de coureurs in principe niet tegen het nadenken over hun woordkeuze zijn: “Natuurlijk moet je voorzichtig zijn bij het kiezen van de taal", zegt Wurz. "Maar tegenwoordig is het voor een coureur ook lastig om authentiek te zijn en te zijn zoals hij wil zijn. Zo is de Formule 1 populair geworden, omdat de coureurs iets meer mogen zijn wie ze zijn. Authentiek. En dat laten ze zien op sociale media. Daar hoort ook een eigen taal bij."

De coureur die tussen 1997 en 2007 in de Formule 1 reed, vindt het wat anders als er beledigingen volgen. "Persoonlijk ben ik geen fan van het verbaal aanvallen van concurrenten. Maar als hij scheldt op zijn auto, dan moet hij dat aankaarten bij zijn teambaas", besluit Wurz.