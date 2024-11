Coureurs halen hard uit naar FIA na taakstraf Verstappen

De FIA zorgde in de afgelopen maanden voor veel ophef. Het ging veelvuldig over het taalgebruik van de coureurs, en de straffen van Max Verstappen en Charles Leclerc voor hun gevloek. Coureursvakbond GPDA is nu met een statement naar buitengekomen over de zaak.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde enkele maanden geleden voor ophef. In een interview met Motorsport.com haalde hij uit naar het taalgebruik van de coureurs. De coureurs reageerden fel, maar de FIA greep wel hard in toen Max Verstappen het woordje 'fucked' gebruikte tijdens een persconferentie in Singapore. Het leverde hem een taakstraf op, en in Brazilië kreeg Charles Leclerc een flinke boete omdat hij had gevloekt tijdens de persconferentie in Mexico.

Coureursvakbond GPDA beloofde met een reactie te komen. Ze openden recent een Instagram-pagina en daar hebben ze nu een open brief geplaatst. Daarin reageren ze op de taalgebruik-rel: "Als het gaat om vloeken, dan is er een verschil tussen vloeken waarmee je anderen wil beledigen en meer alledaagse manieren van vloeken, zoals vloeken om slecht weet te beschrijven, of een levenloos object zoals een Formule 1-auto of een rijsituatie. We dringen er bij de FIA-president op aan om ook zijn eigen toon en taalgebruik te overwegen wanneer hij met onze coureurs praat, of dat nu in het openbaar is of niet. Bovendien zijn onze leden volwassenen, ze hoeven geen instructies via de media te krijgen, over zaken zoals het dragen van sieraden of ondergoed." De GPDA geeft daarnaast aan dat ze de manier van straffen niet goed vinden, en dat ze een open dialoog willen.