Rijdersvakbond denkt na over vervolgstap richting FIA na straf Verstappen

Max Verstappen kreeg afgelopen vrijdag een taakstraf opgelegd door de FIA omdat hij tijdens de persconferentie het woord 'fucked' had gebruikt. De Nederlander was op zijn zachtst gezegd niet blij met die straf. Hij kreeg echter direct bijval van de rijdersvakbond, de GPDA. Alexander Wurz, de GPDA-voorzitter, laat weten dat ze nadenken over een vervolgstap.

Tijdens de persconferentie op vrijdag kreeg Max Verstappen de vraag wat hij van de prestaties van zijn auto vond in Bakoe. De Nederlander beantwoordde deze vraag als volgt: "The car was fucked." Deze opmerking was tegen het zere been van de mondiale autosportbond. FIA-president Mohammed Ben Sulayem had namelijk vorige week de coureurs opgeroepen om beter op hun taalgebruik te letten. Zodoende vond de FIA dat de uitspraak van de Red Bull-rijder tijdens de persconferentie niet door de beugel kon, waardoor de 26-jarige Nederlander een taakstraf kreeg opgelegd voor zijn taalgebruik.

De kampioenschapsleider had hierover 'een prima gesprek' met de FIA, maar was het op zijn zachtst gezegd oneens met de manier waarop hij behandeld werd door de mondiale autosportbond. Uit protest gaf hij na de kwalificatie en de race hele korte antwoorden op de FIA-persconferentie, waarna hij de media buiten de perszaal wel te woord stond met uitgebreide antwoorden.

"De straf is buitengewoon"

Verstappen, die stelde dat dit soort zaken hem uit de sport kunnen drijven, was echter niet de enige die het oneens was met de taakstraf. Hij kreeg namelijk direct bijval van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), de rijdersvakbond. Ex-Formule 1-coureur Alexander Wurz, de GPDA-voorzitter, vertelde tegenover het Oostenrijkse ORF dat de taakstraf niet goed was gevallen bij de andere rijders: "De straf is buitengewoon. Niemand in de WhatsApp-groep van de GPDA vindt dit echt leuk. Alle coureurs zijn er boos over."

Vervolgstap

Hij snapt ook niet waarom er opeens een taakstraf wordt gegeven voor het schelden. "Waar komt die omslag zo ineens vandaan?”, vraagt Wurz zich hardop af. Hiermee doelt de Oostenrijker op het feit dat de Mercedes-teambaas Toto Wolff en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vorig jaar in Las Vegas slechts een formele waarschuwing kregen omdat zij tijdens een FIA-persconferentie 'fucking' en 'fucked up' hadden gezegd. Ook wijst hij naar de inmiddels weggestuurde ex-teambaas van het team van Haas. "Hoeveel taakstraffen had Günther Steiner wel niet moeten uitdienen voor het gebruik van het F-woord? Hij werd zelfs geroemd vanwege zijn gevloek. Netflix zond het wereldwijd uit en daar was geen probleem mee", vertelt de GPDA-voorzitter tegenover Formel1.de.

Wurz zegt dan ook dat de vereniging van Formule 1-coureurs momenteel nadenkt over een eventuele vervolgstap. “Ik moet zeggen dat het persoonlijk niet mijn smaak is [om die woorden te gebruiken, red.], maar als voorzitter van de GPA moet ik officieel zeggen dat wij er natuurlijk intern over zullen praten, om te kijken of we tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen. Vervolgens zullen we overleggen of en hoe we hierover met de FIA en de president in gesprek gaan", besluit de Oostenrijker.