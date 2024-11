Williams tekent nieuwe deal met sponsor Duracell

Het team van Williams heeft een belangrijke stap gezet op commercieel gebied. De Britse renstal heeft namelijk het contract verlengd met een belangrijke sponsor. Ook in de komende jaren zullen de logo's van Duracell te zien zijn op de wagens van Williams.

Williams werkt sinds 2022 samen met batterijenmerk Duracell. De logo's van het bedrijf zijn aanwezig op de auto's, en ze werken nauw met elkaar samen. De airbox van de wagens is gehuld in de kleuren van Duracell, en dit zal in de komende jaren ook het geval zijn. Williams laat namelijk weten dat ze het contract hebben verlengd met meerdere jaren, wat dus inhoudt dat Duracell voorlopig nog één van de teampartners zal blijven.

Williams laat weten dat de airbox van de auto's van Alexander Albon en Carlos Sainz in 2025 weer gehuld is in de kleuren van de sponsor. Daarnaast zullen de logo's ook te zien blijven op de helmen van de coureurs en op de devices die Williams gebruikt. In Las Vegas zullen de achtervleugels van de Williams-bolides ook de kleuren dragen van Duracell, ook de knopjes om de DRS te activeren worden voorzien van verwijzingen naar het bedrijf. Dit is niet vreemd, aangezien Duracell één van de DRS-zones in Las Vegas sponsort.