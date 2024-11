Ralf Schumacher haalt schouders op over homofobe opmerking vader Perez

De vader van Sergio Perez zorgde vandaag voor de nodige ophef. Antonio Perez Garibay reageerde op kritiek van Ralf Schumacher, en zijn opmerkingen werden als homofoob opgevat. Ralf Schumacher haalt zijn schouders op over de uitlatingen van Perez senior.

Oud-coureur en huidig analist Schumacher was in de afgelopen maanden regelmatig kritisch op Perez. De resultaten van de Mexicaanse Red Bull-coureur vallen flink tegen, en dat levert hem kritiek op. De kritieken van Ralf Schumacher vielen niet zo goed bij Antonio Perez Garibay. In een Spaanstalige podcast van ESPN vroeg hij zich af of Ralf Schumacher misschien verliefd was op zijn zoon.

De opmerking die Perez Garibay daarna maakte, zorgde voor veel woede. Hij haalde op een twijfelachtige wijze uit naar de seksualiteit van Ralf Schumacher: "Er zijn veel vreemde dingen en je weet niet of hij een journalist is, of dat hij een man of een vrouw is. Maar zijn woorden zijn twijfelachtig. Niet vanwege Checo Perez, maar vanwege wat zijn ex-vrouw over hem heeft gezegd."

Reactie

Ralf Schumacher heeft nu op deze uitlatingen gereageerd. In een bericht op Instagram richt de oud-coureur zich tot Perez senior, de Duitser is niet onder de indruk: "Ik zou ook honderd procent achter mijn zoon gaan staan en proberen te helpen. Dat is wat je doet als vader. Als het op stijl aankomt, dan zou ik anders zijn, maar we kennen meneer Perez met al zijn emoties. Daarom ben ik niet boos op hem. Ik ben echter wel van mening dat de resultaten op het circuit betere argumenten zouden zijn."