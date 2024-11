Vader Perez schoffeert Ralf Schumacher: "Weet niet of hij een man of vrouw is"

De vader van Sergio Perez is niet te spreken over de kritiek op zijn zoon. Antonio Perez Garibay staat vierkant achter zijn zoon, en hij haalt nu hard uit naar diens criticasters. Hij richt nu zijn pijlen op analist Ralf Schumacher en hij maakt een aantal opvallende opmerkingen over de Duitser.

De resultaten van Sergio Perez vallen dit jaar tegen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kan zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden, en er wordt veelvuldig getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. Meerdere coureurs worden in verband gebracht met zijn zitje, maar hij beschikt wel over een langlopend contract. Zijn tegenvallende prestaties leverde hem in de afgelopen maanden veel kritiek op.

Schumacher

Ook voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Ralf Schumacher was kritisch op Perez. De Duitser haalde al na de Hongaarse Grand Prix hard uit naar Perez, en vroeg zich na de Mexicaanse Grand Prix hardop af of Perez het seizoen wel gaat afmaken. Schumacher zorgde met zijn uitspraken voor irritatie bij de vader van Perez, hij was niet bepaald blij met deze woorden.

"Weet niet of hij verliefd was op Checo"

Antonio Perez Garibay haalde in een Spaanstalige podcast van ESPN hard uit naar de media. Hij vindt dat ze hun excuses moeten aanbieden. Hij richt daarna zijn pijlen op Ralf Schumacher, die afgelopen zomer uit de kast kwam. Perez Garibay gebruikt dit in zijn betoog over Schumachers kritiek: "Er is een coureur die in de Formule 1 heeft gezeten en die nu journalist is, die eerste beweerde dat Checo wegging bij Red Bull en in de weken daarna is hij uit de kast gekomen. Ik weet niet of hij verliefd was op Checo. Begrijp je dat?"

Perez senior is niet te spreken over Schumachers kritiek. De Mexicaanse politicus besluit daarna fel uit te halen naar Schumacher en te verwijzen naar zijn seksualiteit: "Er zijn veel vreemde dingen en je weet niet of hij een journalist is, of dat hij een man of een vrouw is. Maar zijn woorden zijn twijfelachtig. Niet vanwege Checo Perez, maar vanwege wat zijn ex-vrouw over hem heeft gezegd."