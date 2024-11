Bearman verklaart vormverschil tussen F1 en F2

Oliver Bearman beleeft dit jaar een vreemd seizoen. Hij rijdt in de Formule 2, maar hij heeft ook al drie Grands Prix gereden. In de Formule 1 schitterde hij, terwijl hij worstelt in de Formule 2. Bearman stelt dan ook dat hij zich meer op zijn gemak voelt in een bolide uit de koningsklasse.

Bearman wist al vrij vroeg in het jaar dat hij in 2025 in de Formule 1 rijdt. De Ferrari-junior tekende een contract bij Haas, maar probeerde zich te focussen op zijn laatste jaar in de Formule 2. Daar heeft de Prema-coureur het zwaar en staat hij slechts op de vijftiende plaats in het kampioenschap. Dat is opvallend, aangezien hij tijdens zijn invalbeurten in de Formule 1 bij Ferrari en Haas een goede indruk achterliet. Ook tijdens zijn kansen in de vrije trainingen laat hij goede dingen zien.

De jonge Brit heeft het zeer druk, en hij zoekt naar een verklaring van de wisselvalligheid in de F2. Bearman probeert het uit te leggen in de Pirelli-podcast 'Box, Box, Box': "Er zit een verschil tussen de rijstijlen van de auto's, en dat maakt het voor mij niet makkelijker. Ik moet steeds heen en weer rennen. Ik voel me meer op mijn gemak in de Formule 1. Ik kom daar sneller op snelheid en ik voel veel vertrouwen als ik in een F1-auto rijd. Ik voel met thuis in een F1-wagen, en dat is fijn. Elke keer als ik in die auto stap krijg ik meer dat gevoel. En dat is een goed gevoel."