'Red Bull kan Perez niet wegsturen na actie Horner'

De toekomst van Sergio Perez bij het team van Red Bull Racing staat enorm onder druk. De Mexicaan presteert al het hele jaar niet naar behoren en moet vrezen voor zijn Red Bull-zitje in 2025. Volgens geruchten zou de Mexicaan echter niet weggestuurd kunnen worden bij de Oostenrijkse renstal, want teambaas Christian Horner zou de prestatiegerelateerde clausule uit het contract van de Mexicaan hebben verwijderd.

Red Bull-coureur Sergio Perez kent een zeer lastig jaar in de Formule 1. De Mexicaan begon het seizoen ijzersterk met vier podiumfinishes in de eerste vijf Grands Prix, maar daarna ging het seizoen als een nachtkaars uit voor de zesvoudig Grand Prix-winnaar. Perez, die steeds meer ging worstelen met zijn RB20, scoorde na de Grand Prix van China (vijfde race van 2024) nog slechts 66 punten, terwijl teamgenoot Max Verstappen in diezelfde periode 293 punten wist te verzamelen. Dit verklaart ook waarom de man uit Guadalajara slechts achtste staat in het kampioenschap met 151 punten, terwijl de Nederlander op de eerste plaats staat en al aan zijn vierde titel kan ruiken.

Perez mag seizoen afmaken

De Mexicaan verlengde zijn contract in juni van dit jaar tot en met 2025, maar de Red Bull-toekomst van Perez staat door zijn matige prestaties behoorlijk onder druk. Hij mag het seizoen wel afmaken, zo heeft adviseur Helmut Marko bevestigd tegenover het Duitse F1 Insider: "Er zal niets gebeuren tot de laatste race in Abu Dhabi. Perez wil blijven vechten en weer op het goede spoor komen in de laatste drie races van het seizoen. Na Abu Dhabi zal de situatie opnieuw worden onderzocht."

'Horner verwijdert prestatiegerelateerde exit-clausule'

Maar de vraag is wat er daarna besloten gaat worden door de Oostenrijker en teambaas Christian Horner. Volgens F1 Insider zou de renstal uit Milton Keynes Perez helemaal niet weg kunnen sturen, doordat Horner de prestatiegerelateerde exit-clausule uit het contract van de zesvoudig Grand Prix-winnaar zou hebben verwijderd, terwijl het in het vorige contract nog wel aanwezig was. De Oostenrijkers kunnen Perez zijn contract wel uitkopen. De 34-jarige zou volgens het Duitse medium twintig miljoen dollar willen zien van Red Bull.

Dilemma

Hierdoor zou Red Bull in een dilemma terecht zijn gekomen. Doordat ze van de eerste plaats zijn teruggezakt naar de derde plaats in het kampioenschap voor de teams, loopt de formatie uit Milton Keynes zo'n 40 miljoen dollar mis, waardoor de kosten bij het wegsturen van Perez op zullen lopen tot 60 miljoen dollar. Bovendien zou Red Bull-teambaas Horner Williams-junior Franco Colapinto naast Max Verstappen neer willen zetten. De Argentijn zou naar verluidt ook twintig miljoen dollar moeten kosten, wat de totale kosten laat oplopen tot 80 miljoen dollar.

Dat zou ook zo zijn wanneer het Red Bull-concern besluit om de man uit Pilar uiteindelijk in een VCARB-bolide neer te zetten, en Liam Lawson door te schuiven, zoals Marko graag zou willen. Volgens F1 Insider is het daarom het meest waarschijnlijke dat Perez naast Verstappen mag blijven zitten, terwijl Colapinto volgend jaar zonder zitje zal blijven.