Herbert tipt Bearman als opvolger van Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton mag zich over een paar maanden officieel Ferrari-coureur noemen. Bij Ferrari zijn ze hard bezig met de voorbereidingen op de transfer. Hamilton zal echter niet voor eeuwig bij Ferrari blijven rijden, en Johnny Herbert heeft de perfecte opvolger al op het oog.

Hamilton verlaat na dit seizoen het team van Mercedes. Bij Ferrari gaat hij vanaf volgend jaar op jacht naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Hamilton is al één van de oudste coureurs van het moment, dus hij zal niet zeer lang voor Ferrari gaan rijden. Dat betekent dat ze bij de Italiaanse renstal ook naar de toekomst moeten kijken, en ze lijken de perfecte coureur al binnenboord te hebben.

Brazilië

Oliver Bearman bewees zich dit jaar al bij Ferrari en Haas als invaller. Hij gaat volgend jaar bij Haas rijden, en Johnny Herbert is fan. Bij Vision4Sport spreekt de oud-coureur en FIA-steward zich uit: "Brazilië was het bewijs van wat Bearman allemaal kan bereiken. Het ging om een circuit waar hij nog nooit was geweest. Het betreft een lastig circuit en hij zat er meteen bovenop. Hij pakte even de eerste plaats in de vrije training op de vrijdag en hij deed dat binnen twee rondjes. Hij lijkt in staat te zijn om zich aan te passen en snelheid te laten zien. Dat is een goed teken richting volgend jaar, wanneer het voor hem belangrijk wordt bij Haas, ook om Esteban Ocon te verslaan."

Opwindend

Herbert ziet in zijn landgenoot dan ook de ideale opvolger van Hamilton. De FIA-steward vindt dit zeker geen vreemd verhaal en hij gaat verder met zijn enthousiaste betoog: "Het is opwindend, want het is weer een nieuwe Brit. Wie weet komt hij door zijn band met Ferrari wel bij dat team terecht als Lewis stopt, wanneer dat ook moge gebeuren. Hij kan hem vervangen. Ferrari is zich ervan bewust dat ze Bearman een kans willen geven als de mogelijkheid er is."