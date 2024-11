'Ferrari denkt aan Arthur Leclerc voor vrije training'

Het team van Ferrari is nog altijd op zoek naar een trainingscoureur. Oliver Bearman voldoet niet meer aan de vereisten voor een rookie, en dat komt niet goed uit voor Ferrari. Eerder leek Antonio Fuoco nog een goede kanshebber te zijn voor een training, maar nu lijkt Arthur Leclerc in beeld te zijn.

Aangezien alle teams dit jaar twee keer een rookie moeten inzetten in een vrije training, is Ferrari op zoek naar een geschikte coureur. Met Oliver Bearman leek Ferrari de juiste coureur in huis te hebben, maar hij mocht in Brazilië invallen bij Haas. Het was Bearmans derde invalbeurt van het seizoen, en daardoor voldoet hij niet meer aan de regels. Ferrari moet op zoek naar een nieuwe rookie, en ze hebben meerdere mogelijkheden.

Simulator

Afgelopen weekend gingen er geruchten rond over Antonio Fuoco. De Italiaan rijdt voor Ferrari in het WEC, en hij voerde recent een testdag uit op Fiorano. Hierdoor verdiende hij een superlicentie, en leek hij in beeld te komen voor de vrije training in Abu Dhabi. Volgens Motorsport.com liggen de zaakjes toch net iets anders. Fuoco is namelijk ook een simulatorcoureur van Ferrari, en de ervaring op de baan kan hem helpen bij het werk in de simulator.

Arthur Leclerc

Volgens Motorsport.com zou Ferrari nu aan een andere coureur denken. Het gaat om Arthur Leclerc, het broertje van Charles Leclerc. De jongere telg uit de Leclerc-familie is verbonden aan Ferrari en hij werkte recent een test af in de Hypercar van het Italiaanse team. Als ontwikkelingscoureur heeft hij veel kennis opgedaan, en op commercieel gebied is het ook interessant voor Ferrari. Aangezien Carlos Sainz zijn auto nog moet afstaan, zouden de gebroeders Leclerc dan allebei kunnen rijden in de eerste vrije training in Abu Dhabi.