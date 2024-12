Arthur Leclerc rijdt VT1 voor Ferrari in Abu Dhabi

Het team van Ferrari heeft bekendgemaakt welke coureur ze vrijdag gaan inzetten tijdens de eerste vrije training. De Italiaanse renstal moet nog aan de rookieverplichtingen voldoen, en daarom hebben ze gekozen voor Arthur Leclerc. Hij vormt voor één training een rijdersduo met zijn broer Charles Leclerc.

Ferrari leek te gaan kiezen voor Oliver Bearman, maar hij voldoet niet meer aan de rookieregels. De Britse coureur viel dit jaar drie keer in bij Ferrari en Haas, en volgens de regels is hij dan ook rookie meer. Het leek er eventjes op dat Ferrari ging kiezen voor WEC-coureur Antonio Fuoco, maar ook hij krijgt dus geen kans. De keuze is gevallen op Arthur Leclerc, het broertje van Ferrari's vaste coureur Charles Leclerc.

Arthur Leclerc is verbonden aan Ferrari, maar hij maakte nog geen meters in de koningsklasse. Tot vorig jaar reed hij in de Formule 2, maar daar wist hij geen grote prestaties neer te zetten. De Monegask rijdt dit jaar in de European Le Mans Series en het Italiaanse GT Endurance kampioenschap. In Abu Dhabi neemt hij vrijdag plaats in de wagen van Carlos Sainz. Arthur Leclerc zal ook in actie komen tijdens de post season test. Hij zal dan een auto gaan delen met Fuoco.