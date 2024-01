Arthur Leclerc maakt eerste Formule 1-meters

Het team van Ferrari heeft de eerste meters van het jaar gemaakt. De Italiaanse renstal is deze week aanwezig in Barcelona voor een bandentest en daarbij worden er ook rookies ingezet. Arthur Leclerc heeft zijn eerste meters in een Formule 1-wagen mogen maken.

Het broertje van Charles Leclerc werd dit weekend aangesteld als ontwikkelingscoureur. De Monegask maakte vandaag zijn debuut achter het stuur van een Formule 1-wagen. Hij kroop achter het stuur van de F1-75 uit 2022, zijn broer Charles en Carlos Sainz komen vandaag ook in actie in de SF23. Het is de bedoeling dat later deze week ook Oliver Bearman voor het eerst gaat rijden met een Formule 1-wagen van Ferrari. Bearman reed vorig jaar al een aantal vrije trainingen voor Haas.