Wittich ontkent vrijwillig vertrek: "Ik heb geen ontslag genomen"

Autosportfederatie FIA zorgde vandaag voor opvallend nieuws. Ze maakten bekend dat Niels Wittich per direct stop als wedstrijdleider en dat hij nieuwe doelen gaat nastreven. Nu lijkt het er echter op dat Wittich is ontslagen, dat lijkt hij althans te suggereren in een eerste reactie.

Het is een opvallend drukke middag in de Formule 1. Meerdere teams kwamen met nieuws naar buiten, en de Formule 1 kondigde een zogenaamd launch evenement aan. Autosportfederatie FIA kwam echter met het opvallendste nieuws, want wedstrijdleider Niels Wittich is per direct vertrokken. De FIA maakte vanmiddag bekend dat hij andere doelen ging nastreven, en dat hij voor de laatste drie races wordt vervangen door Rui Marques.

Het is een vreemde timing van zijn vertrek, en uit het persbericht kon worden opgemaakt dat het een vrijwillig vertrek was. Wittich lijkt zelf iets anders te suggereren. In een eerste reactie bij Motorsport-Magazin ontkent hij namelijk dat hij uit zichzelf is vertrokken: "Ik heb geen ontslag genomen." Volgens Motorsport-Magazin werd Wittich kort voor de bevestiging van het nieuws door de FIA op de hoogte gebracht van zijn vertrek. Er lijkt dan ook meer te spelen, want volgens Sky Sports-reporter Craig Slater is Wittich ontslagen. Slater weet niet precies wat de reden hiervoor is, maar hij stelt wel dat sommige bronnen aangeven dat er een meningsverschil zou zijn tussen Wittich en FIA-president Mohammed Ben Sulayem.