Niels Wittich stopt per direct als wedstrijdleider van de Formule 1

De FIA heeft een grote verandering in de wedstrijdleiding aangekondigd. Zojuist is namelijk bekendgemaakt dat Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich is vertrokken. Hij is per direct vertrokken en hij zal over anderhalve week in Las Vegas al niet meer fungeren als race director.

Het nieuws komt als een grote verrassing. Wittich volgde in 2022 de veelbesproken Michael Masi op, en hij ontving in de afgelopen jaren veel minder kritiek. De FIA heeft in een statement laten weten dat Wittich zijn positie heeft verlaten om andere kansen te gaan najagen. In Las Vegas zal hij worden vervangen door Rui Marques. Hij was recent de wedstrijdleider voor de Formule 2 en de Formule 3.

Het aftreden van Wittich lijkt zeer onverwachts te zijn. Volgens de BBC werden werknemers van de FIA vandaag pas op de hoogte gesteld van zijn vertrek. In een statement legt de FIA het vertrek van Wittich uit: "De FIA kan bevestigen dat Niels Wittich zijn functie als wedstrijdleider van de Formule 1 heeft neergelegd om nieuwe doelen na te streven. Niels heeft zijn verantwoordelijkheid als wedstrijdleider met veel professionaliteit en toewijding vervuld. We bedanken hem voor zijn inzet en we wensen het allerbeste voor de toekomst."