Officieel: Fallows stopt als technisch directeur van Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft een grote verandering aangekondigd in de technische structuur. De Britse renstal heeft zojuist bekendgemaakt dat Dan Fallows gaat stoppen als technisch directeur. Fallows blijft overigens wel betrokken bij het bedrijf, maar in een andere rol.

Aston Martin heeft bekendgemaakt dat Fallows sinds deze maand niet meer fungeert als de technisch directeur van het team. Ze geven niet aan wat de reden hiervoor is. Fallows werd gezien als een grote naam, en hij was voorheen werkzaam bij Red Bull Racing. Zijn vertrek volgt een paar maanden na de aankondiging van de komst van Adrian Newey. De Britse topontwerper komt begin volgend jaar over van Red Bull. Ook voormalig Ferrari-kopstuk Enrico Cardile stapt over naar het team uit Silverstone.