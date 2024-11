Formule 1 kondigt uniek launch evenement aan voor 2025

De Formule 1 zal het aankomende seizoen op een opvallende manier gaan aftrappen. Aankomend jaar viert de sport de 75ste verjaardag, en om dat goed te vieren is er een speciaal launch event aangekondigd. Alle tien de teams zullen hun livery gaan onthullen tijdens een show in Londen.

Enkele weken geleden gingen er al geruchten rond over een mogelijk evenement. Het leek bijna onmogelijk te zijn, aangezien een onthulling van de auto voor alle teams op commercieel gebied zeer belangrijk is. Toch gaat dit evenement plaatsvinden, en alle teams zijn aanwezig. Het evenement zal worden gehouden in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen, het is de bedoeling dat het een groot spektakel wordt.

Volgens de Formule 1 zullen alle teams, coureurs en teambazen aanwezig zijn bij het evenement. Het is de bedoeling dat de teams hier hun livery gaan laten zien, het is nog niet duidelijk of ze ook individueel een launch gaan organiseren. Volgens de organisatie zal het evenement zo'n 2 uur duren en het vindt plaats op 18 februari. De fans kunnen hier ook bij aanwezig zijn, en aankomende vrijdag gaan de tickets in de verkoop. Het evenement zal ook live worden uitgezonden, maar het is nog niet duidelijk op welke manier dit zal gebeuren.