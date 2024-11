Tost kraakt keuze Sauber voor Bortoleto: "Riskant"

Het team van Sauber maakte vorige week hun line-up voor 2025 rond. Ze hebben de jonge Braziliaan Gabriel Bortoleto vastgelegd, en dat is een moedig besluit. Franz Tost vindt het ook moedig, maar hij stelt wel dat het een zeer riskante beslissing is.

Sauber wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi, en men wil dan over de best mogelijke coureurs beschikken. Eerder werd Nico Hülkenberg al vastgelegd, en na maanden vol geruchten viel de keuze op Gabriel Bortoleto. De jonge Braziliaan rijdt momenteel in de Formule 2, en daar doet hij het zeker niet slecht. Hij is onderdeel van de opleidingsploeg van McLaren, maar hier gaat hij na dit seizoen weg om zich te voegen bij Sauber en Audi.

Riskante keuze

Sauber en Audi ontvingen veel complimenten voor hun dappere besluit. Voormalig AlphaTauri-teambaas Franz Tost ziet dit echter anders. In gesprek met het Duitse F1-Insider spreekt Tost zich uit: "Bortoleto is een riskante keuze. Hij heeft tot nu toe goed werk geleverd in de juniorklassen, maar de sprong naar de Formule 1 is enorm. De auto's zijn relatief makkelijk te besturen in droge omstandigheden, maar in de regen in Brazilië kon je zien wat er met de andere veelgeprezen jonge coureurs gebeurde. Bearman schoot vaak van de baan en hij leek overweldigd. Colapinto had twee ernstige crashes. Dit kostte Williams miljoenen. Vanuit politiek oogpunt zou het ook een uiterst ongelukkige beslissing zijn."

Schumacher

Tost denkt dat Audi beter voor een Duitse coureur had kunnen kiezen. De voormalig teambaas wijst naar Mercedes-reserve Mick Schumacher: "Je moet een andere route nemen en ik had liever Mick Schumacher getekend. Mick is nog jong en hij heeft beide cruciale opstapklassen gewonnen, iets wat Bortoleto nog niet heeft gereikt. Daarnaast is hij er snel, is hij in die twee jaar bij Haas continu beter geworden en hij heeft hij in zijn rol als testcoureur veel kilometers gemaakt met de huidige auto."