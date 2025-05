Luxeprobleem van McLaren kan Norris de kop kosten

Het team van McLaren geldt dit jaar als de titelfavoriet. Ze hebben vier van de vijf races gewonnen, en hun coureurs Oscar Piastri en Lando Norris zullen met elkaar moeten gaan vechten. Volgens Franz Tost heeft McLaren een echt luxeprobleem.

Norris en Piastri hebben tot nu toe alleen concurrentie gehad van elkaar en Max Verstappen. Norris begon goed aan het seizoen, maar is inmiddels ingehaald door Piastri. De ijskoude Australiër heeft dit seizoen al drie Grands Prix gewonnen en hij voert het wereldkampioenschap aan. Piastri presteert nu sterker dan zijn teamgenoot Norris, en veel mensen zien de Australische coureur als de grote favoriet voor de wereldtitel.

Het luxeprobleem van McLaren

Voormalig AlphaTauri-teambaas Franz Tost ziet een lastige situatie ontstaan bij McLaren. In een interview met F1-Insider krijgt hij de vraag hoe hij dit duel beoordeelt: "McLaren kampt eigenlijk met een luxeprobleem. Ze hebben de beschikking over de beste auto, ze hebben twee heel goede coureurs en hun enige doel is het winnen van het constructeurskampioenschap. Daarom laten ze tot zekere hoogte tegen elkaar racen."

De vraag is dan wie er als winnaar uit de bus gaat komen. Tost geeft daar antwoord op in het vervolg van zijn verhaal: "Ik denk dat Piastri zal gaan winnen. Hij heeft net als Norris een enorme basissnelheid, maar mentaal is hij veel sterker dan Lando. Piastri heeft dus een grote kans om dit jaar het wereldkampioenschap te winnen."

Toch komt Tost wel met een nuancering als hij naar Sebastian Vettel wordt gevraagd. Als wordt gesteld dat Vettel vooral zo goed was vanwege zijn materiaal, reageert Tost fel: "Dat is onzin. Hij won als een rookie met Toro Rosso, domineerde eerder de Formule BMW en won ook met Ferrari. Hij is zeker één van de beste aller tijden. De auto was slechts een onderdeel van het geheel. Een Piastri zou vandaag niet winnen als hij niet in een McLaren zou zitten."