Mike Krack geeft fouten Aston Martin toe: "Wilden te graag updates brengen"

Het team van Aston Martin kent een zeer teleurstellend Formule 1-seizoen 2024. De Britse renstal heeft torenhoge ambities, maar de prestaties op de baan blijven flink achter. En dat terwijl het team uit Silverstone in 2023 nog zo goed presteerde. Teambaas Mike Krack kan dan ook niet anders dan toegeven dat er fouten zijn gemaakt.

Aston Martin beleeft nog niet een seizoen om over naar huis te schrijven. Vorig seizoen eindigde het team uit Silverstone met Fernando Alonso nog achtmaal op het podium, maar daar kan de Britse renstal momenteel alleen maar van dromen. Het team van Lawrence Stroll staat momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap met 'slechts' 86 punten na 21 Grands Prix. Om dat even te vergelijken met vorig jaar: Aston Martin eindigde toen ook op P5, maar behaalde toen wel 280 punten over 22 Grands Prix.

"Dat is iets wat we moeten meenemen"

Teambaas Mike Krack geeft op de site van het team uit Silverstone toe dat 2024 niet aan de verwachtingen van de renstal voldoet. "Onze ontwikkelingsrichting was altijd duidelijk en dat is cruciaal, misschien wel meer dan dat de mensen van buiten realiseren. Maar we zijn er niet in geslaagd om de benodigde stappen op performance gebied te zetten. Als we dat wel gedaan hadden, hadden we Lance [Stroll, red.] en Fernando [Alonso, red.] een auto die goed genoeg is kunnen geven", concludeert de Luxemburger. "Dit zijn voor mij belangrijke lessen om mee te nemen. We wilden misschien te graag updates brengen. Er is constant vraag naar updates, updates en updates. Soms zijn we dan wat te gehaast. Dat is iets wat we mee moeten nemen: we moeten kwaliteit leveren, niet kwantiteit."

Negatieve reeks

De formatie uit Silverstone hoopt dit snel om te kunnen draaien, maar zal wel van ver moeten komen. Ondanks het feit dat het team enkele updates meebracht naar de triple header Verenigde Staten-Mexico-Brazilië wisten Fernando Alonso en Lance Stroll geen punt te scoren. Dit was de tweede keer sinds begin 2021 - toen het team de naam veranderde van Racing Point in Aston Martin - dat Aston Martin drie races op rij geen punt heeft weten te halen.

"Dan ziet het er goed uit"

Toch heeft Mike Krack vertrouwen in de toekomst. Hij wijst daarvoor vooral naar de grote namen die het team binnen heeft weten te halen en naar de nieuwe fabriek en windtunnel. "Als ik een stap terugzet en naar het bredere plaatje kijk, dan ziet het er goed uit. De AMR25 [Aston Martin-bolide voor 2025, red.] ziet er in de windtunnel goed uit en we zijn erin geslaagd om de knapste koppen in de sport naar ons toe te halen, zoals Andy Cowell, Adrian Newey en Enrico Cardile. En de nieuwe faciliteiten komen er nu allemaal tegelijk aan. Het project om het team toekomstbestendig te maken, vordert gestaag."