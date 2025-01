Aston Martin voelt steun van 'ongeduldige' Stroll

Het team van Aston Martin wil meedoen om de titels. Vorig jaar lukte dat niet, en ze wisten ook geen stappen te zetten. Teameigenaar Lawrence Stroll blijft op de achtergrond, maar de teamstructuur is wel weer aangepast. Mike Krack ziet dat Stroll ongeduldig is, maar hij het team wel blijft steunen.

Aston Martin kende in 2023 een goed seizoen, maar die vorm wisten ze niet vast te houden in 2024. Ze konden de vier topteams niet bijhouden, en dat zorgde voor teleurstelling. Aston Martin wil immers om de titels vechten, en daarvoor moet nog veel gebeuren. Vorige week kondigde het team een reorganisatie aan. CEO Andy Cowell werd ook benoemd tot teambaas, en Mike Krack werd gedegradeerd tot Chief Trackside Officer.

Steun

Krack ziet wel dat de top van het team nog veel vertrouwen heeft. De steenrijke zakenman Stroll staat volgens Krack achter het team, zo stelt hij bij Motorsport.com: "Hij is ons blijven steunen, zeker als je ziet hoeveel personeel hij heeft aangenomen. Alsof hij daarmee zegt: 'ze hebben meer hulp nodig, meer expertise'. Hij gaat dan op pad en gaat het regelen. Dat karakteriseert hem. Je ziet dat hij het goed wil doen. Hij wil ons helpen, steunen."

Ongeduldig

Stroll eist echter wel dat zijn team successen gaat boeken. Krack is daar goudeerlijk over: "Hij is ook ongeduldig. Dat is begrijpelijk, maar de combinatie van steun en ongeduld, en het feit dat hij begrijpt hoe moeilijk dit is. Dat heeft hem wel begripvol gemaakt. Hij snapt dat je niet soms op een knop drukt en alles anders wordt. Alles moet op de juiste plaats vallen en dat heeft tijd nodig. Recent zei hij nog dat dit het ingewikkeldste project is dat hij ooit heeft gehad. Dat laat zien dat hij op de juiste knoppen wil drukken en dat er veel mensen betrokken zijn."

Schijnwerpers

Krack stelt dat Stroll doorheeft dat het runnen van een Formule 1-team geen eenvoudige taak is. De Chief Trackside Officer gaat verder met zijn betoog: "Het is een enorme klus. Laten we niet vergeten dat de competitie enorm sterk is. Er staat geen enkel slecht team op de grid. In 2026 komt er nog een nieuw team bij. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, want het niveau is ongelooflijk hoog en je wil continu in de schijnwerpers staan."