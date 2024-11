'Bottas dicht bij reserverol bij Mercedes'

Valtteri Bottas rijdt volgend jaar waarschijnlijk niet in de Formule 1. Gisteren werd duidelijk dat hij na dit seizoen gaat vertrekken bij Sauber, maar hij lijkt zijn nieuwe werkgever al te hebben gevonden. Hij wordt namelijk gelinkt aan een reserverol bij zijn voormalig werkgever Mercedes.

Bottas is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Finse coureur heeft nog geen enkele WK-punt gescoord, en hij rijdt kleurloos rond. Het was voor weinig mensen een verrassing dat hij en Guanyu Zhou na dit seizoen gaan vertrekken bij Sauber. Ze worden vervangen door Nico Hülkenberg en debutant Gabriel Bortoleto. Terwijl Zhou niet wordt genoemd bij Formule 1-teams, liggen er wel kansen voor Bottas.

Hij wordt namelijk nadrukkelijk in verband gebracht met het team van Mercedes. Hij rijdt van 2017 tot en met 2021 voor de Duitse renstal. Volgens Motorsport.com is Bottas dicht bij een comeback bij Mercedes. Het heeft er volgens het medium alle schijn van dat hij binnenkort een contract gaat tekenen als reservecoureur. Hij zal dan op de reservebank plaatsnemen achter coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Mercedes hintte gisteravond op X ook op een comeback van Bottas. Op een bericht met de tekst 'ik mis hem, en dan is het een sporter', reageerde de Duitse renstal met een foto van Bottas.