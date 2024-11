Bortoleto verheugd over Sauber/Audi-deal: "Een absolute eer"

De kogel is eindelijk door de kerk: Gabriel Bortoleto zal de komende jaren gaan racen voor Sauber/Audi. Het Braziliaanse talent heeft een meerjarige deal getekend bij Sauber/Audi, waardoor hij de komende jaren de teamgenoot van Nico Hülkenberg zal gaan worden. Hij is erg blij met de kans die hij krijgt en is lovend over het Audi-project.

Audi, dat het team van Sauber zal overnemen, zal vanaf 2026 in de Formule 1 gaan racen als fabrieksteam. De Duitse autofabrikant heeft enorme ambities en is op de achtergrond al druk bezig met de voorbereidingen op het 2026-seizoen. Deze ambities werden kracht bijgezet door de komst van enkele grote namen. Zo trok Audi Jonathan Wheatley (sportief directeur Red Bull) aan als de nieuwe teambaas, werd Mattia Binotto benoemd tot de nieuwe leider van het Audi-project en werd voormalig Ferrari-kopstuk Ignacio Rueda aangetrokken als de nieuwe sportief directeur.

Het technische team krijgt zodoende steeds meer vorm, maar één belangrijke beslissing moest nog genomen worden: wie zou de teamgenoot van Nico Hülkenberg gaan worden? De Duitser tekende in april dit jaar een meerjarige deal, waardoor hij in 2025 voor Sauber zal gaan rijden en daarna zal gaan racen voor Audi, maar zijn teamgenoot was nog steeds niet bekendgemaakt. Audi twijfelde enorm of het voor een gevestigde naam of een opkomend talent zou kiezen, maar afgelopen weekend leek de knoop eindelijk doorgehakt te zijn: Auto, Motor und Sport (AMuS) onthulde dat het Braziliaanse talent Gabriel Bortoleto de teamgenoot van Hülkenberg zou gaan worden. Audi maakte het afgelopen weekend echter nog niet bekend, omdat de Braziliaan anders in zijn thuisland met een enorme mediastorm te maken zou krijgen en daar wilde de Duitse autofabrikant hem voor behoeden, zo meldde AMuS.

"Een van de meeste veelbelovende projecten in motorsport"

Maar vandaag werd het dan eindelijk officieel: de leider in het Formule 2-kampioenschap zal volgend jaar gaan racen voor Sauber en daarna voor het team van Audi. De 20-jarige Bortoleto is erg blij met de kans die hij krijgt. "Dit is een van de meest veelbelovende projecten in motorsport, zo niet in alle sporten", begint de Braziliaan in het persbericht van Sauber/Audi. "Dat ik bij een team met zo'n rijke motorsportgeschiedenis mag instappen - Sauber en Audi - dat is een absolute eer. Naast dat ik een 'simpel' teamlid wordt, is mijn doel om met dit ambitieuze project in de motorsport mee te groeien. Ik ben het team dankbaar voor deze kans en dat ik de kans krijg om naast een ervaren coureur als Nico Hülkenberg te werken. Beide programma's [Sauber en Audi, red.] hebben een goed track record als het gaat om de ontwikkeling van jong talent, dus ik heb er vertrouwen in dat we samen ons eigen succesverhaal gaan schrijven."

Dat Sauber/Audi voor de jonge Braziliaan kiest, is niet heel gek. Hij won vorig jaar tijdens zijn debuutseizoen meteen het Formule 3-kampioenschap, en staat momenteel met 169,5 punten bovenaan in het Formule 2-kampioenschap. Hij wordt als één van de grote talenten in de opstapklasse richting de koningsklasse van de autosport gezien, en dat is ook Max Verstappen niet ontgaan. De drievoudig wereldkampioen gaf zelfs aan dat hij de jonge Braziliaan de beste optie voor Sauber vindt met het oog op de nieuwe reglementen in 2026.

Sauber/Audi moest Bortoleto wel weg zien te kapen bij McLaren, maar dat is gelukt. McLaren geeft namelijk aan dat ze de huidige leider in het Formule 2-kampioenschap geen plek konden bieden - vanwege het feit dat Oscar Piastri en Lando Norris onder contract staan bij het team - en wilden graag meewerken aan een overstap naar Sauber/Audi. Door de overstap naar Sauber/Audi zal Bortoleto aan het einde van het jaar afscheid gaan nemen van het McLaren Driver Development Program